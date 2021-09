Bruk-Bet Termalica Nieciecza szuka pierwszej wygranej. Znajdzie ją w meczu z Górnikiem Zabrze?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza szuka pierwszej wygranej w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2021/2022. Cztery porażki i trzy remisy to wynik definitywnie poniżej oczekiwań kibiców beniaminka. Niecieczanie będą mogli powalczyć o zwycięstwo w 9. kolejce niesieni sukcesem z 1/32 Pucharu Polski, gdzie pokonali oni czwarty obecnie w tabeli Śląsk Wrocław. Piłkarze Mariusza Lewandowskiego już w 3. minucie strzelili bramkę i bronili wyniku do samego końca.

Co z Górnikiem?

Górnik Zabrze ma do tej pory równy sezon. Trzy wygrane, trzy porażki i jeden remis składają się na 10 punktów i siódme miejsce w tabeli. Warto dodać, że zarówno zabrzanie, jak i piłkarze Termaliki mają jeden zaległy mecz do rozegrania. Do drużyny zabrzan wrócił Łukasz Podolski, który miał obowiązkową przerwę ze względu na zakażenie koronawirusem. Niemiec dał bardzo dobre zmiany we wcześniejszych spotkaniach z Wartą Poznań i Radomiakiem Radom.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze rozpocznie się 26 września o godzinie 12:30. Spotkanie można będzie oglądać na Canal+ Sport.

