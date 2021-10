Burza w Rakowie w sprawie Kovacevicia, trener odpowiada agentowi. „Zalecam kontakt z lekarzem”

Vladan Kovacević to bez wątpienia jeden z najlepszych letnich transferów w Ekstraklasie. To w dużej mierze dzięki niemu Raków Częstochowa zdobył Superpuchar Polski i godnie pokazał się w Europie. Jeśli ktoś zastanawiał się, w czym tkwi haczyk, chyba już dostał odpowiedź. Chodzi o agenta bramkarza z Bośni, którego absurdalne komentarze rozwścieczyły trenera Marka Papszuna, trenera wspomnianego zespołu.

Krewki agent bramkarza

Portal sportowefakty.wp.pl opublikował maila, którego Franjo Vranjković, przedstawiciel Kovacevicia, wysłał do przedstawicieli klubu. „Częstochowa jest zbyt małym miastem dla dwóch gwiazd. Chcemy wyczyścić pole i opuścić terytorium pana Papszuna” – napisał. O co dokładnie chodzi? Trener Rakowa czasami rotował golkiperami, a wtedy w między słupkami występował młody Kacper Trelowski. W ostatnim czasie zbiegło się to zresztą z kontuzją Bośniaka.

Wychowanek klubu spisywał się przyzwoicie, ale to Kovacević nadal uważany jest za niekwestionowany numer jeden w bramce wicemistrzów Polski. On sam nie chciał skomentować całej sprawy.

Papszun zareagował ostro

Początkowo takie samo było stanowisko Rakowa, jednak trener Papszun ostatecznie postanowił odnieść się do zarzutu stawianego przez Vranjkovicia. – Zalecam agentom Vladana kontakt z lekarzem i to najlepiej ze specjalistą – ironizował szkoleniowiec. W tej chwili nie wiadomo jednak, jakie będą dalsze kroki Rakowa w tej sprawie, który latem pobił dla Kovacevicia swój rekord transferowy, sprowadzając go za 500 tysięcy euro.

Czytaj też:

Schmeichel i Rodgers komplementowali Legię. „Jeśli ktoś uważa inaczej, chyba nie ogląda meczów”