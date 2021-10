Wisła i Górnik chcą uniknąć strefy spadkowej. Kto będzie górą w bezpośrednim starciu?

Górnik Zabrze i Wisła Płock przed startem bieżącej kolejki znajdowały się tuż nad strefą spadkową. By uniknąć pogorszenia swojej pozycji, obie ekipy muszą zacząć wygrywać. Okazja do powiększenia dorobku punktowego nadejdzie już w sobotę 2 października, kiedy to kibice będą świadkami bezpośredniego starcia wspomnianych drużyn.

Górnik Zabrze nie zaliczy początku sezonu do udanych. Ekipa ze Śląska po transferze Lucasa Podolskiego marzyła regularnym punktowaniu, w którym miał pomóc utytułowany Niemiec, ale szybko okazały się to płonne nadzieje. Mistrz świata z 2014 roku najpierw nadrabiał zaległości w przygotowaniach, a później złapał kontuzję, która wykluczyła go z kolejnych spotkań. Na boisko wrócił w połowie września, jednak póki co wchodzi tylko z ławki rezerwowych. Jego koledzy z kolei przegrali już cztery spotkania, co przy jednym remisie i trzech zwycięstwach daje im zaledwie 10 punktów. Przed startem bieżącej kolejki taki dorobek plasował ich na 14. miejscu, czyli blisko strefy spadkowej. Podobnie przedstawia się sytuacja Wisły Płock, która w przeciwieństwie do Górnika ma na koncie komplet rozegranych spotkań. W ostatniej kolejce Nafciarze zostali ograni na wyjeździe przez Śląsk Wrocław (1:3), a wcześniej wyeliminowani z Pucharu Polski przez Koronę Kielce. Trzecia porażka z rzędu oznaczałaby, że podopieczni Macieja Bartoszka nadal będą znajdowali się zaledwie kilka punktów nad strefą spadkową. Transmisja meczu Górnik Zabrze – Wisła Płock Mecz Górnik Zabrze – Wisła Płock zaplanowano na sobotę 2 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20, a walkę o ligowe punkty będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com, gdzie dostęp do transmisji można uzyskać po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Czytaj też:

