Jacek Felsch nie żyje. Były bramkarz Cracovii zginął w wypadku

„Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci trenera Jacka Felscha, szkoleniowca bramkarzy w naszej akademii, byłego zawodnika i trenera bramkarzy w drugim zespole” – przekazało Podbeskidzie Bielsko-Biała w krótkim oświadczeniu na Facebooku.

Jak przekazał Onet, Felsch zginął w sobotę 2 października na zakopiance w Głoczowie, kiedy to razem z kolegami wracał z turnieju piłkarskiego. W pewnym momencie 47-latek wyszedł na drogę w niedozwolonym i nieoświetlonym miejscu, gdzie potrącił go samochód. Byłemu bramkarzowi udzielono pierwszej pomocy i przewieziono go do szpitala, ale niestety nie udało się uratować jego życia.

facebook

Kim był Jacek Felsch?

Felsch swoją karierę piłkarską zaczynał na początku lat 90., występując w klubie Soła Kobiernice. Później przez dwa lata grał w Cracovii. Na swoim koncie miał także występy w innych klubach rodem z Małopolski, grając dla Beskidu Andrychów, Górnika Wieliczka czy Dalina Myślenice. Ostatnio był związany z Podbeskidziem Bielsko-Biała, gdzie był członkiem sztabu szkoleniowego w akademii.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek w Jankowicach. Nie żyją obaj kierowcy