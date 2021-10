Słowa Kozłowskiego zostały źle zinterpretowane? „Łatwo nakręcić się i wydać osąd”

Kacper Kozłowski w rozmowie z Super Expressem wypowiedział się na temat zainteresowania jego osobą ze strony Liverpoolu. Na pytanie o to, czy nie kusi go oferta ze strony The Reds powiedział, że „nie słyszał o takiej ofercie”. – Ale zapytam mojego agenta, czy to jest prawda – powiedział Kozłowski. – Nie myślę o tym jednak za bardzo, bo to jest taki klub, w którym już w przyszłości chciałbym grać, a nie od razu po wyjeździe z Polski – dodał zawodnik.

Nadinterpretacja słów o Jurgenie Kloppie?

Jako kontynuację wątku o Liverpoolu, dziennikarz zapytał się Kozłowskiego, czy nazwisko Klopp nie działa na jego wyobraźnię. – Na kogoś może tam działa, ale na mnie to wrażenia nie robi. Wiem, że mogę pracować jeszcze z lepszymi trenerami czy zawodnikami, także zobaczymy – odpowiedział zawodnik Pogoni Szczecin.

Polskie media miały od początku problem z interpretacją słów polskiego piłkarza, z których często wysnuwana była teza, że na zawodniku samo nazwisko niemieckiego trenera nie robi wrażenia, a pomocnik jest w stanie pracować z lepszymi szkoleniowcami. To nie spodobało się rzecznikowi Pogoni Szczecin, który skomentował cytowany przez Super Express fragment wywiadu. „Kacper Kozłowski jest krnąbrny i odważny, to fakt. Ale jego wypowiedź w SE nie została oddana w stu procentach. Zapis dźwiękowy jest dostępny w sieci, np. na stronie Radia Szczecin. Kontekst jest jednak nieco inny. Łatwo nakręcić się i wydać osąd, skomentować w sieci. Po co?” – napisał na swoim Twitterze Krzysztof Ufland.

W odpowiedzi na słowa rzecznika Uflanda, Super Express opublikował kolejny artykuł, w którym dołączył tweeta z nagraniem rozmowy. Ten sam post ze ścieżką dźwiękową prezentujemy poniżej.

