Legia kontra Lech w 11. kolejce Ekstraklasy. Podajemy termin hitu, rozpiskę meczów i sytuację w tabeli

Końca dobiegła październikowa przerwa reprezentacyjna, a polska liga wraca do gry. Najbliższa kolejka zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, ponieważ zobaczymy w niej kilka hitów. Tym najważniejszym jest oczywiście mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań.

Kiedy i o której mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa?

Wyżej wspomniane starcie może nawet zadecydować o losach mistrzostwa Polski. Podopiecznym Czesława Michniewicza w Lidze Europy udało im się co prawda pokonać Leicester City i Spartak Moskwa, lecz w rozgrywkach krajowych Legii idzie na tyle słabo, że co chwilę słyszy się o możliwej zmianie trenera przy Łazienkowskiej.

Lech jest na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o dyspozycję sportową i w pełni koncentruje się na Ekstraklasie. Maciej Skorża złożył bardzo mocny zespół, w którym nawet tacy gracze jak Pedro Tiba czy Dani Ramirez ostatnio nie mieścili się w wyjściowej jedenastce. Trudno o lepszy dowód na ogromną siłę rażenia Kolejorza.

Spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań odbędzie się w stolicy Polski. Zaplanowano je na niedzielę 17 października i godzinę 17:30. Poniżej przedstawiamy rozpiskę meczów na całą 11. kolejkę Ekstraklasy.

Terminarz 11. kolejki Ekstraklasy

Sobota 16 października:

12:30 – Górnik Łęczna vs Piast Gliwice

15:00 – Termalica Bruk-Bet Nieciecza vs Lechia Gdańsk

17:30 – Górnik Zabrze vs Wisła Kraków

20:00 – Śląsk Wrocław vs Raków Częstochowa

Niedziela 17 października:

12:30 – Wisła Płock vs Pogoń Szczecin

15:00 – Cracovia vs Warta Poznań

17:30 – Legia Warszawa vs Lech Poznań

Poniedziałek 18 października:

18:00 – Stal Mielec vs Zagłębie Lubin

20:30 – Jagiellonia Białystok vs Radomiak

Tabela Ekstraklasy przed 11. kolejką

Aktualnie w tabeli Ekstraklasy prowadzi Lech Poznań z 21 punktami na koncie. Druga jest Lechia Gdańsk, trzecia Pogoń Szczecin, a czwarty Raków Częstochowa. Gdyby ten ostatni zespół nadrobił swój zaległy mecz i wygrał go, zrównałby się z Kolejorzem w kwestii liczby „oczek”. Legia natomiast zajmuje dopiero 15. lokatę, choć należy pamiętać o jej dwóch zaległych spotkaniach.

Lech Poznań (21 pkt) Lechia Gdańsk (19) Pogoń Szczecin (19) Raków Częstochowa (18) + jeden mecz zaległy Śląsk Wrocław (17) Jagiellonia Białystok (15) Zagłębie Lubin (15) + jeden mecz zaległy Piast Gliwice (13) Górnik Zabrze (13) +jeden mecz zaległy Cracovia (13) Radomiak (12) Stal Mielec (12) Wisła Kraków (11 Wisła Płock (10) Legia Warszawa (9) + dwa mecze zaległe Termalica Bruk-Bet Nieciecza (7) + jeden mecz zaległy Warta Poznań (7) Górnik Łęczna (7)

