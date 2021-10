Były trener reprezentacji wraca do Cracovii. Obejmie nową funkcję

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w piątek 15 października przekazano, że Stefan Majewski obejmie funkcję dyrektora sportowego Cracovii. – Bardzo zależało mi na tym, by tutaj być. Mam swoje doświadczenie i uważam, że najważniejsze dla trenera jest to, by się tym doświadczeniem dzielić. Mam ku temu okazję, dziękuję za możliwość pracy tutaj – podkreślił Majewski. – Głównym celem jest poprawa szkolenia w Cracovii. Jeśli chodzi o działanie przy transferach czy skautingu – taka funkcja pozwala mi na to – dodał.

Zadowolenia z zatrudnienia Majewskiego nie krył Michał Probierz. Trener Pasów podkreślił, że nowy dyrektor sportowy posiada doświadczenie, które można wykorzystać na wielu płaszczyznach. – Chcemy, by klub dalej się rozwijał – dodał. – Początkowo pracowaliśmy nad nowym obliczem naszych grup młodzieżowych. Doprowadziliśmy do zatrudnienia wielu nowych trenerów, stworzyliśmy grupy „od podstaw” – przypomniał wyjaśniając, że rozpoczęcie współpracy z Majewskim jest kolejnym etapem w kierunku rozwoju Cracovii.

Był trenerem, wraca jako dyrektor

Przypomnijmy, Majewski najpierw osiągał sukcesy jako piłkarz, sięgając po brązowy medal mistrzostw świata w 1982 roku. Po zakończeniu kariery pozostał w świecie sportu, a w latach 2006-2008 był trenerem Cracovii. Później działał w strukturach PZPN oraz prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski.

Po odejściu Leo Beenhakkera w 2009 roku Majewski na krótki czas objął stery seniorskiej kadry narodowej. W ostatnich latach pracował z kolei jako dyrektor sportowy PZPN. Z krajowym związkiem rozstał się we wrześniu bieżącego roku.

