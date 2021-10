Lechia olśniewa, Górnik zechce ją przyćmić. O której i gdzie oglądać mecz 12. kolejki Ekstraklasy?

Na sobotę 23 października zaplanowano aż cztery spotkania Ekstraklasy, w tym także pojedynek Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze. Naprzeciw siebie staną zatem: jedno z największych pozytywnych i negatywnych zaskoczeń.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek zastąpił Piotra Stokowca

Za faworyta nadchodzącego meczu jednoznacznie uznaje się bowiem drużynę z Trójmiasta. To zasługa głównie nowego trenera Biało-Zielonych. Pod koniec sierpnia tego roku dość niespodziewanie zwolniono Piotra Stokowca, a zastąpił go Tomasz Kaczmarek, czyli szkoleniowiec znacznie mniej doświadczony. W tamtym momencie był to ruch doprawdy szokujący.

Niespełna dwa miesiące później można jednak powiedzieć, że akurat ta decyzja władz Lechii była strzałem w dziesiątkę. Niedawno Kaczmarek odebrał nagrodę dla najlepszego trenera września, a w październiku jego zespół bynajmniej nie zwolnił tempa. Gdyby utworzyć tabelę uwzględniającą tylko mecze rozegrane przez poszczególne zespoły od momentu przejęcia Lechii przez Kaczmarka, okazałoby się, że mamy do czynienia z najlepszą drużyną ligi w tym okresie. Trener ten poprowadził gdańszczan w pięciu meczach Ekstraklasy, wygrał cztery z nich i jeden zremisował, co daje mu średnią aż 2,6 punktu na mecz.

Odmieniona drużyna Lechii, stagnacja w Górniku Zabrze

Pod jego wodzą Biało-Zieloni prezentują zupełnie inny futbol, niż ten, do którego przyzwyczaili za kadencji Stokowca. Nagle okazało się, że drużyna ta też może grać efektownie, szybko i ofensywnie, a na wyższy poziom kreatywności wskoczyli nawet ci, po których tego się raczej nie spodziewano – czyli Jarosław Kubicki oraz Tomasz Makowski. Piłkarze Lechii opowiadają w wywiadach, że w dużej mierze to dzięki innym metodom szkoleniowym i przede wszystkim tego, że każde ćwiczenie wykonują z piłką.

Górnik Zabrze jest jakby na drugim biegunie w kwestii nastrojów panujących wokół zespołu. Podopieczni Jana Urbana zajmują aktualnie 13. pozycję w tabeli, a kibice są ich grą wyraźnie sfrustrowani. Szczególnie rozczarowuje ich Lukas Podolski, który na razie zaliczył zaledwie jedną asystę w sześciu spotkaniach. Kibice i dziennikarze często zarzucają mu, że jest to efektem zbyt wielu obowiązków pozasportowych napastnika, takich jak choćby współpraca z niemiecką telewizją RTL.

Ekstraklasa. O której i gdzie oglądać mecz Lechia – Górnik?

Mecz Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze zaplanowano na 23 października i godzinę 15:00. Transmisję będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w serwisach ncplusgo.pl i polsatboxgo.pl.

