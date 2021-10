Im strzelać kazano, lecz tego nie robią. Pogoń zagra Jagiellonią w 12. kolejce Ekstraklasy, kiedy mecz?

W sobotę 23 października kibice pasjonujący się polską piłką będą mieli co oglądać. Na ten dzień zaplanowano aż cztery spotkania, w tym także pojedynek Pogoni Szczecin oraz Jagiellonii Białystok. W teorii Portowcy mają po swojej stronie wszystko, aby odnieść zwycięstwo. W praktyce ich forma daleka jest od idealnej.

Nieskuteczny jak napastnik Pogoni Szczecin

Podopieczni Kosty Runjaica cierpią od lat na ten sam problem i mimo upływu miesięcy, a nawet lat nic się w tym względzie nie zmienia. Chodzi o skuteczność napastników, a właściwie jej brak. Od momentu, kiedy ze szczecińskiego zespołu odszedł Adam Buksa, trudno doszukać się w nim klasowego snajpera. I to mimo faktu, że w kadrze są przecież gracze ofensywni o imponującym CV.

Jeśli jednak zagłębimy się w statystyki, wygląda to bardzo źle. W tej chwili szczecinianie mają dwóch najlepszych strzelców. Nieprzypadkowo żaden z nich nie występuje w ataku – to Kamil Drygas i Kacper Kozłowski. Obaj rozgrywający uzbierali po trzy trafienia, a to i tak trzy razy więcej niż na swoich kontach mają Piotr Parzyszek i Luka Zahović. Skutecznością nie błyszczą także Kamil Grosicki, Michał Kucharczyk oraz Jean Carlos Silva, choć ich akurat należy winić nieco mniej, ponieważ nie występują jako typowe „dziewiątki”.

Trudny przypadek Luki Zahovicia

I o ile jeszcze Parzyszka nie należy skreślać, ponieważ dołączył do Pogoni dopiero tego lata, o tyle w przypadku Zahovicia trudno znaleźć jakąś racjonalną wymówkę. Z jednej strony Słoweniec udowodnił nie raz, że w piłkę grać potrafi i ma tak zwaną „smykałkę” do akcji kombinacyjnych. Z drugiej – trzy gole w 36 meczach Ekstraklasy przez ponad jeden sezon to wynik wołający o pomstę do nieba. A przecież w Mariborze praktycznie w każdych rozgrywkach zdobywał po kilkanaście bramek, więc na pewno potrafi to robić.

Efekt tego wszystkiego jest taki, że Kosta Runjaic, mimo szerokiej oraz wielowymiarowej kadry i tak nie ma kim straszyć przeciwnych drużyn, ani nikogo więcej w odwodzie, kto mógłby od zaraz rozwiązać zaistniały kłopot. Jeśli Jagiellonia dobrze zorganizuje się w obronie, Portowcy znów mogą głównie bić głową w mur.

O której godzinie i gdzie oglądać transmisję meczu Pogoni z Jagiellonią?

Mecz Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok zaplanowano na 23 października, na godzinę 17:30. Będzie można go obejrzeć na antenach Canal+ Sport i TVP Sport, oraz w serwisach ncplusgo.pl, sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Paulo Sousa obejrzy trzy mecze Ekstraklasy. Wiemy, kogo chce obserwować, a kogo skreślił