Zagłębie kontra Cracovia. Zacięta walka o górną ósemkę Ekstraklasy

Forma obydwu zespołów na początek tegorocznych rozgrywek jest dosyć porównywalna. Cracovia po jedenastu meczach ma na swoim koncie 16 punktów, zaś plasujące się trzy miejsca niżej Zagłębie ma 15 „oczek” na swoim liczniku. Podopieczni Dariusza Żurawia mają natomiast do rozegrania jeden zaległy mecz z Legią Warszawa – w grudniu zmierzą się z mistrzem Polski na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Zagłębie ma problem, Cracovia się rozpędza

„Miedziowi” w swoich dwóch ostatnich meczach ligowych nie zdołali wyrwać rywalom nawet punktu do ligowej tabeli i w ten weekend, zarówno kibice jak i zawodnicy, zdecydowanie będą chcieli to zmienić. Cracovia z kolei nie przegrała swoich ostatnich siedmiu meczów, z czego wygrała cztery z nich. Wydaje się, że Michał Probierz po bardzo słabym początku rozgrywek, podczas którego jego podopieczni polegli w trzech z czterech spotkań, ułożył drużynę w sposób, który pomaga im gromadzić punkty do tabeli.

Walka zapowiada się bardzo interesująco, a świadczyć o tym mogą wyniki ostatnich bezpośrednich pojedynków tych dwóch drużyn, w których to padło 15 goli w zaledwie pięciu starciach.

Ekstraklasa. O której i gdzie można obejrzeć mecz Zagłębia z Cracovią?

Spotkanie Zagłębia Lublin z Cracovią odbędzie się w niedzielę 24 października o godzinie 15. Tradycyjnie mecz transmitowany będzie na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com

