Peszko wytypował nowego trenera Legii. „Jestem przekonany, że tak się stanie”

Czesław Michniewicz stracił posadę trenera Legii Warszawa po tym, jak jego podopieczni odnieśli kolejną porażkę w lidze. Dotychczasowego szkoleniowca zastąpił Marek Gołębiewski, na którego temat pozytywnie wypowiedział się Radosław Majewski.

– Jest to młody trener. Robił fajne wyniki w Skrze Częstochowa i ostatnio w rezerwach Legii, a tu nagle będzie grał pierwsze skrzypce – ocenił zawodnik Wieczystej Kraków w programie „Studio Ekstraklasa” emitowanym w serwisie Interia. Zdaniem piłkarza trudno ocenić, jak zareagują zawodnicy na nowego szkoleniowca, chociaż czasami „świeża krew” może przynieść dobry efekt. – Podobnie jest w Lechii, którą objął Tomasz Kaczmarek – dodał.

Papszun w Legii?

Sławomir Peszko z kolei stwierdził, że Gołębiewski jest tylko dotychczasowym trenerem Legii, a w przyszłości zastąpi go Marek Papszun. – Jestem przekonany, że tak się stanie, tylko nie do końca znam termin – ocenił były reprezentant. Przypomnijmy, kontrakt Papszuna z Rakowem Częstochowa obowiązuje do końca bieżącego sezonu.

Do wypowiedzi Peszki odniósł się Wojciech Cygan, czyli prezes Rakowa. – Marek Papszun jest trenerem Rakowa i to na tę chwilę wyczerpuje temat – stwierdził w rozmowie z prowadzącym „Studio Ekstraklasa”, Sebastianem Staszewskim. Cygan podkreślił przy tym, że jak dotąd nikt nie rozmawiał z nim na temat objęcia innego klubu przez Papszuna. – Śledzę doniesienia na ten temat. Niektórzy już nawet nie wytrzymali ciśnienia i złapali się na fake newsy – dodał.

