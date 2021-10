Przed nami 13. kolejka Ekstraklasy. Na początek starcie Cracovii z Radomiakiem

Po dwunastu kolejkach Ekstraklasy Cracovia zajmuje siódme miejsce w tabeli. Pasy w poprzedniej rundzie podzieliły się punktami z Zagłębiem Lubin, odnotowując już piąty remis w sezonie. Podopieczni Michała Probierza przegrali jednak do tej pory tylko trzy razy, dzięki czemu wciąż są w grze o górną połowę tabeli.

Dobry start Cracovii i Radomiaka w Ekstraklasie

Zespół ze stolicy Małopolski ma jednak problem w spotkaniach z teoretycznie mocniejszymi rywalami. Porażki ze Śląskiem Wrocław, Lechem Poznań i Lechią Gdańsk oraz remis z Pogonią Szczecin sprawiły, że Cracovia nie jest traktowana jako drużyna, która może walczyć jak równy równy z pretendentami do tytułu. Kibiców Pasów nie powinno to jednak martwić tym bardziej, że jak na zespół, który poprzednie zmagania ligowe zakończył na 14. miejscu, Cracovia póki co radzi sobie bardzo dobrze.

W 13. kolejce Ekstraklasy Cracovia zmierzy się z Radomiakiem Radom. Beniaminek uzbierał do tej pory 16 punktów, czyli o jeden mniej, niż jego najbliższy rywal. W ostatniej rundzie ekipa prowadzona przez Dariusza Banasika pokonała na własnym stadionie Górnika Łęczna, a od początku sezonu potrafiła już urwać punkty Rakowowi Częstochowa, Śląskowi Wrocław, Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin oraz ograć Legię Warszawa.

O której mecz Cracovii z Radomiakiem Radom?

Mecz Cracovii z Radomiakiem Radom odbędzie się w piątek 29 października. Początek spotkania o godz. 18, a transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.

