Czy Górnik Zabrze wyprzedzi Zagłębie Lubin w tabeli? Już niedługo się dowiemy

W kolejnym sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy zmierzą się ze sobą dwie sąsiadujące w tabeli drużyny – 11. Zagłębie Lubin i 12. Górnik Zabrze. Spotkanie odbędzie się na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu.

Górnik u siebie jest bezkompromisowy

Górnik Zabrze w tym sezonie nie zremisował jeszcze spotkania na własnym stadionie. Podopieczni Jana Urbana na swojej murawie zaliczyli trzy wygrane i trzy porażki. Górnik u siebie zaliczył trzy zwycięstwa na cztery bezpośrednie mecze przeciwko Zagłębiu Lubin. Ciekawostką jest, iż wszystkie bramki w tym sezonie, jakie zdobyli Zabrzanie, padły z obrębu pola karnego.

Patrząc na formę Górnika cisną się słowa „wielka niewiadoma”. Ostatnie cztery spotkania to przegrana z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, zwycięstwo z Wisłą Płock, porażka z Wisłą Kraków i remis z Lechią Gdańsk.

Z obozu Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin zanotowało w tym sezonie pięć zwycięstw i tyle samo porażek. Jeśli Lubinianie wygrywali na wyjeździe, to robili to bez straty bramki. Goście lubią strzelać na wyjeździe – w ostatnich trzech meczach na obcych stadionach strzelali minimum jedną bramkę. Ostatnie cztery mecze gości w Ekstraklasie to wygrana z Wartą Poznań, dwie porażki (z Jagiellonią Białystok i Stalą Mielec), a także remis z Cracovią.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin rozpocznie się w sobotę 30 października o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport. Sędzią meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie arbiter Damian Kos.

Czytaj też:

Sytuacja Huberta Hurkacza się skomplikowała. Polak musi gonić rywali