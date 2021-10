Ostatni sobotni mecz Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra z Piastem Gliwice

Jagiellonia Białystok ma po 12 meczach na swoim koncie 16 punktów, 13 bramek strzelonych i 16 straconych. To daje Jadze przed 13. kolejką PKO BP Ekstraklasy 10. miejsce w tabeli. Piast Gliwice natomiast z 18 bramkami strzelonymi, 16 straconymi i 17 punktami plasuje się na pozycji numer siedem.

Historia starć bezpośrednich Jagiellonii z Piastem

Sobotni mecz między Jagiellonią a Piastem będzie 34. spotkaniem bezpośrednim obu drużyn. Delikatnie lepszy bilans w tych potyczkach ma Jaga, ponieważ wygrywała 14 raz, Gliwiczanie natomiast zdobywali punkty dziesięciokrotnie. Ostatni raz starcie tych drużyn miało miejsce poprzednim sezonie. Był to mecz 19. kolejki kampanii 2020/2021. Zakończył się on zwycięstwem Piasta po golu Tiago w 90. minucie.

Trener Piasta Gliwice o nadchodzącym spotkaniu

Trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik liczy na dobre spotkanie w sobotę. – Liczymy, że potwierdzimy dobrą dyspozycję i grę, a jeżeli do tego dołożymy punkty, wtedy będziemy zadowoleni – powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski. Fornalik wypowiedział się również na temat przeciwnika, z którym przyjdzie mu się zmierzyć. – Jagiellonia potrafi zaskakiwać, zwłaszcza kiedy gra u siebie, gdzie stadion i publiczność ich wspiera. Przekonał się o tym chociażby Lech Poznań, dlatego zdajemy sobie sprawę, że by osiągnąć tam sukces musimy zagrać naprawdę bardzo solidnie i być skoncentrowanym od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty – ocenił szkoleniowiec Piasta.

Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Mecz Jagiellonii z Piastem Gliwice rozpocznie się w sobotę 30 października o godzinie 20:00. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport.

