Czy Legia Warszawa wróci na dobre tory? Mistrz Polski podejmie u siebie Pogoń Szczecin

Legia Warszawa cieszyła oko polskich kibiców podczas zmagań w Lidze Europy. Wojskowi na trzy spotkania wygrali dwa i nadal zajmują pierwsze miejsce w grupie. To jednak był tylko miły dodatek względem tego, co działo się na krajowym podwórku. Tam Legioniści praktycznie nie istnieli. Pod wodzą Czesława Michniewicza Legia Warszawa przegrała siedem na 10 spotkań w polskiej lidze.

Spotkaniem, które przelało czarę goryczy był ligowy pojedynek wyjazdowy z Piastem Gliwice, w którym Wojskowi ponieśli dotkliwą porażkę 1:4. Na pomeczowej konferencji prasowej Michniewicz wyszedł, przeprosił za blamaż i poprosił o niezadawanie pytań. Niedługo później został zwolniony. Jego miejsce zajął Marek Gołębiewski, który już zaliczył debiut w Pucharze Polski ze Świtem Skolwin. Ligowy debiut jednak dopiero przed nim.

Marek Gołębiewski przed meczem z Pogonią Szczecin

Marek Gołębiewski planuje sprowadzić Legię Warszawa na odpowiednie tory. – Chcemy wyjść na prostą. W ostatnim meczu widać było dużo zaangażowania w mojej drużynie. Może sama gra nie porywała, ale to jeszcze nie było naszym celem. Najważniejszy był awans. Bardzo się cieszę, że piłkarze podeszli do tego zadania bardzo poważnie – powiedział trener, nawiązując do wygranego meczu pucharowego ze Świtem Skolwin.

Szkoleniowiec wypowiedział się również na temat tego, czego spodziewa się po meczu z Pogonią Szczecin. - Spodziewam się Pogoni chcącej grać w piłkę. Trener Runjaić miał dużo czasu na przygotowanie pomysłu na grę. Myślę, że będą chcieli budować akcje ofensywne w przemyślany sposób. Czeka nas ciekawy mecz – ocenił Gołębiewski.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Legii z Pogonią rozpocznie się w niedzielę 31 października o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport i TVP Sport.