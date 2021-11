Starcie na szczycie Ekstraklasy. Raków podejmie Pogoń

Niedzielni gospodarze - drużyna Marka Papszuna - są niemal od początku sezonu w formie porównywalnej z tą z poprzednich rozgrywek. W 13 ostatnich spotkaniach przegrali czterokrotnie, remisując lub wygrywając pozostałe mecze. Mistrzowie Polski z pewnością będą chcieli pokazać, że poprzedni zremisowany mecz z Górnikiem Łęczna był tylko wypadkiem przy pracy. Ewentualna wygrana z drużyną Portowców umocni ich w czołówce tabeli.

Pogoń zagra bez Grosickiego

Zespół trenera Kosta Runjaicia wygrał cztery z ostatnich pięciu spotkań, w tym mecz w poprzedniej kolejce z Legią Warszawa (2:0), dzięki czemu zajmuje trzecie miejsce w lidze. Z powodu kontuzji Kamil Grosicki nie będzie do dyspozycji niemieckiego trenera. To duże osłabienie Portowców, ponieważ były reprezentant Polski w swoim ostatnim spotkaniu przed doznaniem urazu zdobył premierowe trafienie po powrocie do Ekstraklasy.

Spotkanie z pewnością przyniesie nam ogrom emocji, a świadczyć o tym może fakt, że Raków w roli gospodarza nie radzi sobie najlepiej, zajmując 10 miejsce pod względem punktów zdobytych na własnym obiekcie, natomiast Pogoń to piąta drużyna jeżeli chodzi o zdobyte punkty grając na wyjeździe. Poprzedni mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami zakończył się wynikiem 1:3 dla Rakowa i miejmy nadzieję, że i tym razem obejrzymy grad goli.

O której mecz Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin?

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin rozpocznie się w niedzielę 7 listopada o godzinie 15. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com

