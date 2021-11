Czas na przełamanie? Legia Warszawa powalczy o punkty ze Stalą Mielec

Wojskowi są aktualnie w kiepskiej formie, czego wyrazem są porażki w pięciu ostatnich meczach ligowych. Aktualny mistrz Polski zajmuje aktualnie przedostatnią pozycję w tabeli i może się wydawać, że margines błędu w tym sezonie został już wykorzystany. Patrząc na wszystkie fronty, Legioniści wygrali zaledwie dwa z dziewięciu ostatnich spotkań, co na pewno wywołuje u ich kibiców nocne koszmary. Lekkim światełkiem w tunelu dla zawodników i fanów niedzielnych gospodarzy może być fakt, że mają oni dwa zaległe spotkania, co w ogólnym rozrachunku może dać im lepszą pozycję w tabeli.

Stabilna forma Stali Mielec

Po drugiej stronie barykady stanie Stal Mielec, która od początku rozgrywek ma dość ustabilizowaną formę, dająca jej 12 miejsce w tabeli. Podopieczni Adama Majewskiego nie ponieśli porażki w swoich ostatnich pięciu meczach, wygrywając dwa z nich - z Zagłębiem Lubin oraz Radomiakiem Radom.

To spotkanie może nam przynieść bardzo wiele scenariuszy, natomiast na brak emocji raczej narzekać nie powinniśmy. Po powrocie do Ekstraklasy Stal Mielec mierzyła się z Legią dwukrotnie, najpierw wygrywając przy Łazienkowskiej 2:3, by następnie u siebie podzielić się punktami poprzez bezbramkowy remis.

O której spotkanie Legii Warszawa ze Stalą Mielec?

Mecz Legii Warszawa ze Stalą Mielec odbędzie się w niedzielę, 7 listopada o godzinie 17:30. Transmisja tego spotkania odbędzie się na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.