Tylko jedna bramka w derbach Krakowa. Przesądził gol w drugiej połowie

Derby Krakowa mogły w wymarzony sposób zacząć się dla Cracovii, ale kilka minut po rozpoczęciu spotkania Mikołaj Biegański wybronił uderzenie Filipa Piszczka, który główkował po centrze w pole karne. Bramkarz Wisły ponownie stanął na wysokości zadania w 11. minucie, kiedy to nogami wybronił mocny strzał Kamila Pestki.

Biegański bohaterem gospodarzy

I chociaż to gospodarze byli częściej przy piłce, przejmując kontrolę nad spotkaniem, to groźniej wyglądały akcje ofensywne Pasów. Biała Gwiazda pierwszą klarowną sytuację stworzyła dopiero po pół godzinie gry. Do futbolówki dośrodkowanej w pole karne dopadł Jan Kliment, jednak Lukas Hrosso nie miał problemów z wybronieniem uderzenia snajpera Wisły.

Biegański nie zaliczy niedzielnego wieczoru do spokojnych. Bramkarz Wisły w 33. minucie ponownie został zmuszony do interwencji po tym, jak Piszczek główkował z bliskiej odległości. Chwilę później 19-latek sparował piłkę uderzoną przez Rakoczego, po raz kolejny ratując Białą Gwiazdę przed stratą bramki.

Yeboah dał prowadzenie Wiśle

Cracovia wprawdzie w pierwszej odsłonie spotkania kreowała groźniejsze akcje, ale po przerwie to Wisła objęła prowadzenie w 52. minucie Michal Skvarka dogrywał w pole karne z prawej strony, do piłki dopadł Yaw Yeboah, który mocnym uderzeniem pokonał Hrosso.

Blisko podwyższenia prowadzenia w 61. minucie był Kliment, jednak piłka po jego strzale z dystansu minimalnie minęła słupek bramki Cracovii. Do końca spotkania Pasom nie udało się zdobyć bramki wyrównującej, a spotkanie zakończyło się wygraną 1:0 Wisły.

