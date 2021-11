„Dużo ludzi życzy Legii spadku”. Jej były piłkarz wytknął Mioduskiemu duży błąd

Marcin Komorowski, były piłkarz Legii Warszawa, skomentował niezwykle trudną sytuację, w której znaleźli się Wojskowi w minionych tygodniach.

Ekstraklasa. Marcin Komorowski o kryzysie Legii Warszawa

Obrońca, który zakończył karierę już kilka lat temu z powodu kontuzji, twierdzi, że żadnym usprawiedliwieniem dla Wojskowych nie powinien być fakt, że rywalizują na trzech frontach. – Da się to łączyć, nikt nie powie, że nie. Inna sprawa, że nie jesteśmy w środku tej szatni – stwierdził rozmowie z portalem weszlo.com.

– Pastwienie się nad jednostkami nie ma sensu. Szczególnie w przypadku nowych zawodników zbyt często wpadamy w pułapki schematycznego myślenia. Ktoś dużo zarabia, przyszedł za jakieś pieniądze, ma dobre CV, a przez pierwsze kilka miesięcy nie może się wgrać? Od razu wieszamy na nim psy. A tu trzeba spokojnie, czasami rozkwit wymaga czasu, wkomponowania się. Koniec końców w Legii na boisko wybiega jedenastu zawodników – powiedział Komorowski.

Były gracz Legii uważa, że jeśli Wojskowi chcą wyjść z dołka, muszą stworzyć kolektyw, który będzie zmierzał w tym samym kierunku, a także prezentował odpowiednie podejście mentalne do każdego spotkania. Niezależnie od tego, czy przeciwnikiem będzie mocny zespół z Ligi Europy, czy słabszy z Ekstraklasy.

Zwolnienie Czesława Michniewicza było błędem?

Według Komorowskiego Dariusz Mioduski, właściciel Legii, popełnił jeden zasadniczy błąd, szukając pomysłu na to, jak wyrwać się z marazmu. Na miejscu prezesa Mioduskiego zostawiłbym trenera Michniewicza. Skoro razem weszliśmy w kryzys, to spróbujmy razem z niego wyjść, budując atmosferę wokół zadowolenia, jakie powstało w Legii po kilku dobrych meczach w Lidze Europy. To byłby zdrowy układ – wyznał.

– Na jego miejsce wszedł trener Gołębiewski i musi uczyć się wszystkiego od początku: nowej szatni, nowych zawodników, nowego klimatu. On dopiero poznaje problemy tej szatni, a tu nie ma przestrzeni na poznawanie problemów, tu trzeba wygrywać – dodał.

– Czy według niego Legia rzeczywiście może spaść z Ekstraklasy? Myślę, że dużo ludzi jej tego teraz życzy. Ten kryzysowy moment nie będzie trwał osiem miesięcy. W tym klubie grają zbyt dobrzy, zbyt doświadczeni piłkarze, żeby pozwolić sobie na uwikłanie się w walkę o utrzymanie – stwierdził Komorowski.

