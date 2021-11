Sensacyjny faworyt w walce o stanowisko trenera Cracovii. Kto zastąpi Probierza?

Dość niespodziewanie 9 listopada na oficjalnej stronie internetowej Cracovii pojawił się komunikat dotyczący rozwiązania kontraktu z Michałem Probierzem. Nic nie zwiastowało takiego rozwoju wydarzeń, a jednak klub i szkoleniowiec rozstali się za porozumieniem stron. Pytanie, kto będzie jego następcą? Kandydatów jest wielu, faworyt – jeden.

Ekstraklasa. Sensacyjny faworyt na trenera Cracovii

Chodzi o Jacka Zielińskiego. O tym, że właśnie jego Janusz Filipiak, właściciel Pasów, widziałby na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny, poinformował na Twitterze Janekx89, doskonale zorientowany na polskim rynku transferowym.

To kandydatura równie szokująca, co sentymentalna. Zieliński od pewnego czasu był bowiem poza branżą i wydawało się, że nieprędko wróci do zawodu. Na bezrobociu pozostaje od października 2019 roku, czyli ponad dwa lata. Wtedy to rozstał się z Arką Gdynia, w którym notował kiepskie wyniki. Jeszcze gorzej szło mu wcześniej w Termalice Bruk-Bet Nieciecza, którą prowadził przez około siedem miesięcy.

Ostatni lepszy okres w karierze szkoleniowej Zielińskiego to zatem czasy, kiedy prowadził… Cracovię właśnie. Kierował nią w latach 2015-2017 i w rozgrywkach 2015/16 zajął nawet piąte miejsce w Ekstraklasie. Rok później poszło mu znacznie gorzej, bo Pasy były trzynaste, a trener odszedł z drużyny.

Kto przejmie Cracovię, jeśli nie Jacek Zieliński? Filipiak chce Marcina Brosza

Oprócz Zielińskiego z krakowską ekipą łączy się jeszcze kilku szkoleniowców. Mówi się na przykład o Piotrze Stokowcu lub Piotrze Tworku, jednak ze względu na przepisy, obaj byliby dostępni dopiero od stycznia. Kolejnym kandydatem pozostającym od pewnego czasu bez pracy jest Leszek Ojrzyński. Na portalu meczyki.pl czytamy z kolei, że Janusz Filipiak mocno interesuje się także ewentualną współpracą z Marcinem Broszem, który wcześniej przez kilka lat prowadził Górnik Zabrze i rozstał się z nim po poprzednim sezonie.

Czytaj też:

Grecki trener łączony z Legią Warszawa. Kim jest ten szkoleniowiec?