Marek Papszun na dłużej w Rakowie Częstochowa? „Rozmowy dotyczą wielu spraw”

Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Marka Papszuna. Czy pozostanie w Rakowie Częstochowa? A może dołączy do Legii Warszawa? Albo obierze jeszcze inny kierunek? Na razie wiadomo tylko tyle, że obecny klub tego trenera nie zamierza składać broni w walce o dalszą współpracę z nim.

Ekstraklasa. Legia Warszawa chce Marka Papszuna

Nie będzie to łatwe, ponieważ zatrudnienie go w Legii Warszawa jest marzeniem Dariusza Mioduskiego, czyli jej właściciela. Z drugiej strony zaś Papszun prywatnie sympatyzuje ze stołeczną drużyną, co mogłoby być dla niego wystarczającym argumentem, aby już niebawem zmienić pracodawcę.

W wydaniu „Przeglądu Sportowego” z 17 listopada czytamy kilka informacji na temat dalszych losów szkoleniowca. Na razie wiadomo tylko tyle, że do roszady niemal na pewno nie dojdzie zimą, choć wcześniej mówiono, że Papszun może zacząć pracę przy Łazienkowskiej już w styczniu. Taki scenariusz jest jednak mało realny. Wojskowi musieliby go wykupić, a to byłaby wyjątkowo kosztowna operacja, na którą warszawianie raczej nie mogą sobie pozwolić.

Raków Częstochowa. Rozmowy z Markiem Papszunem

Kluczowa kwestia dotyczy jednak tego, że kontrakt tego szkoleniowca kończy się wraz z sezonem 2021/22 i wtedy już mógłby sam wybierać, gdzie chciałby pracować. Bez oglądania na to, co powie Raków. W „Przeglądzie Sportowym” czytamy jednak, że częstochowianie będą starać się, aby Papszun został przy Limanowskiego na dłużej.

– Trener kilka razy w tygodniu rozmawia z najważniejszymi osobami w Rakowie. Te rozmowy dotyczą wielu spraw: organizacyjnych, transferowych itp. Sprawa nowego kontraktu też się pojawia. Może nie było jeszcze konkretnej propozycji, ale niebawem może się ona pojawić – miała wyjawić osoba pracująca w klubie, która jednak pragnęła zachować anonimowość.

Mówi się, że aktualnie Papszun jest najlepiej zarabiającym szkoleniowcem w Ekstraklasie, a jego pensja wynosi około 350 tysięcy złotych rocznie.

