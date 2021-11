Trener Górnika Zabrze o Lukasie Podolskim: Powinien być bardziej egoistyczny

Lukas Podolski miał być jedną z największych gwiazd Ekstraklasy w trwającym właśnie sezonie. Zamiast błyszczeć na boisku, o napastniku najgłośniej jest, kiedy akurat powie coś kontrowersyjnego lub zrobi coś poza boiskiem. Teraz w obronę wziął go Jan Urban, trener Górnika Zabrze.

Ekstraklasa. Lukas Podolski rozczarowuje w Górniku Zabrze

– Po kilku dniach okazało się, że Lukas to w porządku gość. Bije od niego charakter zwycięzcy, mimo 36 lat ma zawodowe podejście do obowiązków i ogromne umiejętności. Ktoś powie, że nie strzela goli i nie mam asyst, a ja jestem przekonany, że wcześniej czy później będzie miał liczby. Tylko drużyna też musi pomóc, by w danym momencie wzniósł na swoje wyżyny – stwierdził menedżer śląskiej ekipy.

Rzeczywiście jednak na razie mistrz świata z 2014 roku na razie nie pokazał w Ekstraklasie nic godnego podziwu. Dotychczas wystąpił dziewięciu meczach, w których nie strzelił ani jednego gola i zaliczył tylko jedną asystę – w starciu z Wisłą Płock. To zdecydowanie za mało jak na oczekiwania kibiców oraz tak ogromne doświadczenie.

Podolski wzbudza duże kontrowersje

Duży niepokój wśród fanów Górnika wzbudzają też pozasportowe obowiązki „Poldiego”. Napastnik pracuje bowiem między innymi w niemieckiej telewizji, gdzie od czasu do czasu pełni rolę eksperta piłkarskiego. Jest także jurorem w tamtejszej wersji programu „Mam talent”. To mocno nie podoba się polskiej opinii publicznej. Według wielu osób w ten sposób Podolskiego zachowuje się nieprofesjonalnie.

– Wszystko jest ustalone, nie mieszajmy tam, gdzie nie ma potrzeby mieszać. Ustalenia są jasne od początku i znane obu stronom. Nie mam zamiaru o tym rozmawiać, bo to szukanie dziury w całym. Kiedy podpisuje się kontrakt z piłkarzem tej klasy, trzeba być gotowym na to, że on ma swoje zobowiązania, ale wszystko ustala się w momencie negocjowania warunków umowy. Wiedzieliśmy, że jest do dyspozycji, ale zdarzy się, że na dzień czy dwa nas opuści – nie ma co o tym rozmawiać. Ja z Poldim nie mam żadnych problemów – opowiadał.

Konferencja przed meczem Górnik Zabrze – Legia Warszawa

Do kwestii Podolskiego Urban odniósł się również na konferencji prasowej przed meczem z Legią Warszawa. – Mówiłem mu ostatnio: Lukas, strzelasz mi piękne bramki na treningu, strzelaj tak samo w meczu. Są takie sytuacje, gdy może uderzyć na bramkę, wykorzystać swój strzał z lewej nogi, a on jednak woli szukać partnera. Powinien to moim zdaniem zmienić i być większym egoistą – stwierdził.

