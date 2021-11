Sławomir Peszko wskazał najgorszych piłkarzy Legii Warszawa. Kto powinien trafić do rezerw?

W ostatnim czasie Sławomir Peszko coraz częściej udziela się jako ekspert piłkarski. Tak było i tym razem. Były reprezentant Polski wystąpił w programie „Studio Ekstraklasa” realizowanym przez portal interia.pl. Sporo czasu poświęcono Legii Warszawa i jej kryzysowi. Zawodnik Wieczystej Kraków wymienił graczy, którzy jego zdaniem na razie są za słabi na grę w tej drużynie.

Sławomir Peszko ocenił grę Legii w meczu z Górnikiem Zabrze

Peszko nie ma bowiem wątpliwości, że największą winę za fatalne wyniki ponoszą właśnie poszczególni piłkarze, a nie trenerzy oraz ich sztaby. Gorzkich słów w kierunku Marka Gołębiewskiego, następcy Czesława Michniewicza, też jednak nie zabrakło. – Legia gra żenująco! Żenujący jest poziom piłkarzy ściągniętych latem do klubu. Rozczarowuje mnie też trener, ponieważ dostał sporo czasu, miał przerwę reprezentacyjną, ale w grze nie było widać żadnej poprawy – tak „Peszkin” ocenił występ warszawian w meczu z Górnikiem Zabrze.

Przypomnijmy – Wojskowi rywalizowali z zespołem Jana Urbana 21 listopada na wyjeździe. Przegrywali już 0:2, by następnie doprowadzić do remisu 2:2. W 97. minucie padła jednak kolejna bramka dla zabrzan, która przesądziła o siódmej ligowej porażce Legii z rzędu.

Ekstraklasa. Kto powinien trafić do rezerw Legii Warszawa?

Według byłego reprezentanta Polski niektórzy zawodnicy, ci prezentujący się najsłabiej, powinni zostać surowo ukarani za swoją naganną, niegodną Legii postawę. – Trzeba pokazać jasno, nie ma miejsca na dziadostwo i dla leserów. Ja bym poświęcił nawet dwóch lub trzech najsłabszych graczy – stwierdził.

O kogo chodzi i co władze klubu powinni zrobić w ich kontekście? – Dla mnie to Ribeiro i Igor Charatin są najgorsi. Niech zagrają w rezerwach, pokażą się tam. To jest sposób. Może wtedy drużyna przejrzy na oczy – wyjaśnił Peszko.

Czytaj też:

Wojna między Podolskim i kibicami Legii przybiera na sile. „Spadający z królewskiego stolca”