Łukasz „Juras” Jurkowski do Lukasa Podolskiego: Hej, jesteś debilem!

Po meczu Górnika Zabrze i Legii Warszawa wrze w mediach społecznościowych. Głównie za sprawą Lukasa Podolskiego, który nie gryzie się w język i ochoczo wchodzi w słowne przepychanki z fanami stołecznego zespołu. Teraz do kłótni włączył się jeszcze Łukasz „Juras” Jurkowski. Ten zdecydowanie nie ma najlepszego zdania na temat byłego napastnika Arsenalu i Bayernu Monachium.

Ekstraklasa 2021/22. Kłótnia Lukasa Podolskiego i kibiców Legii Warszawa

Wszystko zaczęło się od transparentu, który podczas meczu wywiesili fani zespołu przyjezdnych. Napis na nim mówił o „śmierdzącym Zabrzu”. Już to zirytowało napastnika, który na Twitterze odpisał: „Miło, że byliście w Zabrzu” i okrasił wpis emoji sugerującym pocałunek. Naturalnie odnosiło się to do faktu, że Górnikowi udało się wygrać 3:2 w dramatycznych okolicznościach – decydująca bramka dla gospodarzy padła w 97. minucie. Wcześniej do siatki trafił też sam Podolski.

Następnie na jednym z fanowskich fanpage’ów Legii ukazał się szyderczy i obraźliwy wpis, znów uderzający w klub oraz wszystkich jego kibiców. Napastnik odpisał również i na ten post. „Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami” – tak brzmiało jedno ze zdań, pod którym podpisał się Podolski.

Łukasz „Juras” Jurkowski odpisał Podolskiemu

Na te słowa w stanowczy sposób odpowiedział wspomniany wcześniej „Juras”. Blisko związany z warszawskim klubem zawodnik MMA nie pozostawił na napastniku suchej nitki.

„Hej, Podolski, jesteś debilem. Chyba że nie masz kontroli nad prowadzeniem konta w SM. Zatrudniając takiego barana, potwierdzasz moją tezę” – napisał najpierw. „Sportowiec klasy światowej powinien być odpowiedzialny również poza areną rywalizacji. Brak szacunku dla rywala na poziomie rynsztoku świadczy o braku tej klasy. Jaranie się tym o równej jego głupocie. Nie przypominam sobie, abym propsował takie coś w Legii” – dodał potem.

Czytaj też:

Sławomir Peszko wskazał najgorszych piłkarzy Legii Warszawa. Kto powinien trafić do rezerw?