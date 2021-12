Świat wielkiej piłki woła Kacpra Kozłowskiego. Polak bohaterem głośnego transferu?

Kacper Kozłowski jest stałym elementem w układance Pogoni Szczecin. To jednak niedługo może się zmienić, ponieważ z takim potencjałem i tempem rozwoju 18-letni piłkarz nie wysiedzi długo w Polsce, w której warunki szkolenia nadal na wiele kilometrów odstają od tych zachodnich.

Kozłowski na celowniku klubu z Premier League

Kacprem Kozłowskim interesuje się wiele klubów z najmocniejszych lig. Jak podają WP „SportoweFakty”, jeden z nich „przeszedł do konkretów”. Chodzi o Brighton&Hove Albion, które ostatnimi czasy gustuje w polskim rynku piłkarskim. Niektóre źródła przekonują, że sprawa jest już dogadana i Polak może opuścić Pogoń Szczecin już tej zimy. Kozłowski byłby trzecim Polakiem ściągniętym przez mewy w ostatnich latach. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Grahama Pottera przyszli Jakub Moder i Michał Karbownik. Ten drugi jest obecnie wypożyczony do Olympiakosu Pireus.

Kozłowski najmłodszym piłkarzem Euro 2020

Kacper Kozłowski pojawił się na piłkarskich „salonach” już podczas Euro 2020. Selekcjoner Paulo Sousa bez strachu wypuścił młodego zawodnika w 55. minucie meczu z Hiszpanią, a także dał mu kilkanaście minut w meczu ze Szwecją. Piłkarz Pogoni Szczecin stał się tym samym najmłodszym uczestnikiem finałów mistrzostw Europy.

18-letni piłkarz w tym sezonie Ekstraklasy prezentuje się solidnie. Wystąpił w 14 meczach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty. Dla porównania w zeszłym sezonie po 20 meczach miał na swoim koncie tylko jedną bramkę i trzy asysty.

