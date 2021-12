Jerzy Brzęczek wróci do Ekstraklasy? Sensacyjne doniesienia z polskiej ligi

Marek Papszun jest najpoważniejszym kandydatem do prowadzenia Legii Warszawa, co w wywiadzie podkreślił sam Dariusz Mioduski. Prezes i właściciel stołecznego klubu stwierdził, że szkoleniowiec Rakowa Częstochowa może rozwinąć Wojskowych. - Mam przekonanie, że charyzma, wiedza i doświadczenie trenera Papszuna, bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu – przekonywał.

I chociaż Legia zapewne chciałaby ściągnąć Papszuna do stolicy już w styczniu, to bardziej realny jest scenariusz, w którym szkoleniowiec Rakowa zostanie w Częstochowie do końca rozgrywek, a po wygaśnięciu kontraktu zmieni środowisko i poprowadzi mistrza Polski. „Przegląd Sportowy” informował, że zanim to nastąpi, do Częstochowy przyjedzie następca Papszuna, który przez kilka miesięcy będzie przyglądał się jego metodom i poznawał piłkarzy.

Ekstraklasa. Kto zastąpi Papszuna w Legii?

Wśród kandydatów na objęcie schedy po Papszunie wymienia się Alaksieja Szpileuskiego, który trenerskie szlify zbierał w Niemczech, pracując m.in. z młodzieżowymi drużynami RB Lipsk i VfB Stuttgart. Prowadził również Kajrat Ałmaty, Dynamo Brześć i Erzgebirge Aue. Miał również upoważnić jednego z polskich agentów do prowadzenia rozmów z częstochowskim klubem.

Innymi kandydatami wymienianymi przez „PS” są Daniel Myśliwiec i Jacek Magiera. Pierwszy z nich prowadzi obecnie Stal Rzeszów, która jest liderem drugiej ligi i prezentuje bardzo atrakcyjny futbol. Magiera z kolei jest wychowankiem Rakowa i nigdy nie ukrywał, że sympatyzuje z klubem. Aktualnie trenuje Śląsk Wrocław, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, co może być problemem przy próbie ściągnięcia go pod Jasną Górę.

Jak się okazuje, w gronie potencjalnych następców Papszuna wymienia się także Jerzego Brzęczka, który od niemal roku pozostaje bezrobotny. Tak samo jak Magiera, były trener reprezentacji Polski jest wychowankiem Rakowa i pojawia się na meczach wicemistrza Polski. W latach 2010-2014 prowadził już Raków, a doświadczenie zbierał także trenując Lechię Gdańsk, GKS Katowice i Wisłę Płock.

