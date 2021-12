Będzie głośny powrót na ławkę trenerską? Zagłębie Lubin już wie, kim chce zastąpić Dariusza Żurawia

Wiele wskazuje na to, że Dariusz Żuraw będzie następnym zwolnionym szkoleniowcem z ekstraklasowego klubu. Jego władze są bardzo niezadowolone z wyników osiąganych przez jego zespół i dlatego od pewnego czasu szukają lepszego kandydata na to miejsce. Z najnowszych doniesień wynika, że możemy zostać świadkami głośnego powrotu do drużyny z Dolnego Śląska.

Ekstraklasa 2021/22. Piotr Stokowiec wróci do Zagłębia Lubin?

Pierwotnie w kontekście lubinian wymieniano trzy nazwiska: Pavol Stano, Marcin Brosz oraz Piotr Stokowiec. Ostatni z wymienionych wysunął się na pole position, o czym poinformował portal meczyki.pl.

„Za Piotrem Stokowcem mocno lobbuje Piotr Burlikowski. To on był dyrektorem sportowym klubu za pierwszej kadencji tego trenera w drużynie Miedziowych. Ich znajomość może okazać się kluczowa. Nawet Zbigniew Boniek wielokrotnie w ostatnich latach chwalił Stokowca za fachowość, a przecież nie poznał go osobiście bliżej. A właśnie Burlikowski był doradcą ds. sportu prezesa PZPN po tym jak pod koniec 2016 roku odszedł z Zagłębia” – czytamy w artykule.

Dariusz Żuraw na wylocie z klubu

Chęć zwolnienia Żurawia wynika bezpośrednio z wyników uzyskiwanych przez jego drużynę. Te są mocno poniżej oczekiwań zarządu. Obecnie lubinianie zajmują czternastą lokatę w Ekstraklasie i nad strefą spadkową mają zaledwie pięć oczek przewagi. Przedsezonowe ambicje Miedziowych sięgały jednak przynajmniej górnej ósemki w lidze.

Tak niskiej pozycji Zagłębia nie należy się jednak dziwić. Ekipa Żurawia przegrała bowiem cztery ostatnie starcia kolejno z Lechią Gdańsk, Radomiakiem, Rakowem Częstochowa oraz Lechem Poznań. Ostatnie zwycięstwo tej drużyny w Ekstraklasie datuje się natomiast na końcówkę września i pojedynek z Wartą Poznań. Wtedy Miedziowi zwyciężyli 2:0 na wyjeździe.

