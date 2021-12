Cracovia musi pogodzić się z utratą gwiazdy. „Nie będzie łatwo go zastąpić”

Przedłużenie kontraktu z Pelle van Amersfoortem było jednym z priorytetów władz Cracovii w ostatnich miesiącach. Obecna umowa ofensywnego pomocnika wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, aczkolwiek na tę chwilę niemal pewne jest jego odejście z drużyny Jacka Zielińskiego. Poinformował o tym portal sportowefakty.wp.pl.

Ekstraklasa 2021/22. Pelle van Amersfoort odejdzie z Cracovii

Już wcześniej w tym temacie pesymistycznie wypowiadał się sam Janusz Filipiak, właściciel Cracovii. – Jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu z tym zawodnikiem, to nie nie jestem optymistą – wyznał w programie Liga+ Extra. – Pelle cały czas daje do zrozumienia, że chce odejść, ale zobaczymy, jak sprawy się potoczą – powiedział.

Hoelnder jest nieprzejednany w swojej decyzji i do pozostania w drużynie Pasów nie przekonuje go nawet ogromna podwyżka. Na tyle wielka, że gdyby van Amersfoort jednak zdecydował się na prolongatę swojej umowy, zostałby najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii klubu. Jak podają sportowefakty.wp.pl, mowa o zarobkach na poziomie 140 tysięcy złotych miesięcznie.

Pelle van Amersfoort – jeden z najważniejszych graczy Cracovii

– Zastąpienie Pellego nie będzie takie proste. Ma na tyle ugruntowana pozycję w Cracovii i w lidze polskiej, że nie jest łatwo go zastąpić jeden do jednego. Nie ma dziś w Cracovii piłkarza o takich parametrach. To wiodąca postać tej drużyny – przyznaje Jacek Zieliński, nowy szkoleniowiec Pasów.

Rzeczywiście Holender przez ostatnie 2,5 roku był jednym z najlepszych graczy tej drużyny. Łącznie rozegrał w niej 78 ligowych spotkań, w których zdobył 22 bramki i dodał do nich siedem asyst. Z Cracovią zdobył Puchar Polski oraz Superpuchar Polski w 2020 roku za kadencji Michała Probierza.

