Inauguracja weekendu z Ekstraklasą. Termalica poszuka punktów w Mielcu

18. kolejka PKO BP Ekstraklasy zaczyna się od potyczki między Stalą Mielec i Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Podopieczni Adama Majewskiego wygrali ostatnie spotkanie ligowe z Wisłą Płock 2:1, więc do meczu z Termalicą przystąpią zapewne z dużą dozą energii i pewności siebie.

Ekstraklasa 2021/22. Trenerzy obu drużyn przed meczem 18. kolejki

Mariusz Lewandowski, trener Bruk-Betu Termaliki Nieciecza jest świadomy potencjału drużyny, z którą przyjdzie mu się w piątek zmierzyć. – Każdy mecz jest dla nas ważny. Zdajemy sobie sprawę z siły Stali na własnym stadionie. To dobrze zbilansowany zespół, ciężki do rozgryzienia. Ich atutem są stałe fragmenty gry – powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec Słoni.

Trener Mielczan również podchodzi do spotkania z rezerwą i nie lekceważy przeciwnika. – Wbrew temu, co pokazuje tabela, mimo tego, że mamy dwa razy więcej punktów od rywala, to przed nami bardzo trudne spotkanie. Bruk-Bet Termalica to zespół, który stara się grać ofensywnie, trener Lewandowski wykonuje bardzo dobrą pracę – ocenił sytuacje Adam Majewski.

Pierwszy mecz między tymi drużynami w tym sezonie odbył się 23 lipca. Wtedy na stadionie Termaliki padł remis 1:1. Strzelcami bramek byli Ernest Terpilowski i Grzegorz Tomasiewicz.

Stal Mielec – Brku-Bet Termalica Nieciecza. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz pomiędzy Stalą Mielec a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza rozpocznie się w piątek 10 grudnia o godzinie 18. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i na nSport+.

Czytaj też:

Marek Gołębiewski po odpadnięciu z Ligi Europy: Ciężko cokolwiek powiedzieć