Zdziesiątkowany Raków Częstochowa stoi pod ścianą. Musi potwierdzić ambicje z Piastem Gliwice

Przedostatnia kolejka Ekstraklasy w grudniu 2021 roku rozpocznie się już 10 grudnia. Na ten dzień zaplanowano dwa mecze. Jeden z nich to pojedynek Rakowa Częstochowa i Piasta Gliwice. Pierwszy z wyżej wymienionych zespołów ostatni sam podstawił się pod ścianą, dlatego musi wygrać, jeśli nadal chce myśleć o mistrzostwie Polski.

Ekstraklasa 2021/22. Raków Częstochowa w kryzysie

Minione tygodnie nie były zbyt udane dla podopiecznych Marka Papszuna. Co prawda pojedynczy zawodnicy potrafili błysnąć, ale nie na tyle, by drużyna z województwa śląskiego mogła regularnie punktować. Z pięciu ostatnich spotkań ligowych częstochowianie wygrali zaledwie jedno – to z Zagłębiem Lubin (4:0).

Okazuje się jednak, że triumf nad Miedziowymi nie zwiastował zwyżkującej formy, ponieważ w kolejnym tygodniu Raków przegrał z Lechią Gdańsk (1:3). Wcześniej z kolei bezbramkowo remisował z Górnikiem Łęczna i Pogonią Szczecin, a także oddał trzy punkty Cracovii (0:1).

Być może jest to efekt burzy medialnej, która od kilku tygodni trwa wokół samego trenera częstochowian. Marek Papszun łączony jest bowiem z Legią Warszawa, a jej właściciel, Dariusz Mioduski, ma w zasadzie pełne przekonanie, że najpóźniej latem ten szkoleniowiec zacznie pracować przy Łazienkowskiej. Co prawda poszczególni zawodnicy, na przykład Fran Tudor, twierdzą, że szum powstały wokół Papszuna nie ma wpływu na ich formę, ale zniżka formy całego zespołu akurat w tym samym okresie daje do myślenia całej opinii publicznej.

Problemy zdrowotne w Rakowie i Piaście

Ponadto szkoleniowiec będzie miał ograniczone pole manewru jeśli chodzi o dostępność zawodników na 18. kolejkę Ekstraklasy. Na konferencji prasowej zdradził, że z urazami zmaga się aż dziewięciu jego podopiecznych. Nie podał jednak, o kogo dokładnie chodzi. Zasłona dymna czy rzeczywiste kłopoty?

Najbliższym przeciwnikiem Rakowa będzie Piast, który też miał swoje kłopoty. Ostatnie dwa spotkania (jedno ligowe i jedno pucharowe) gliwiczanie musieli przełożyć ze względu na wykryte przypadki koronawirusa w zespole.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice. O której i gdzie transmisja TV?

Mecz Raków Częstochowa – Piast Gliwice zaplanowano na 10 grudnia i godzinę 20:30. Zmagania tych zespołów będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w serwisach ncplusgo.pl i polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Paweł Dawidowicz już przeszedł operację. Kiedy wróci do gry?