„Jak spadniemy, to was zaj******”. Kibice Wisły Kraków grozili piłkarzom po meczu

W sezonie 2021/22 Wisła Kraków radzi sobie słabiej, niż początkowo przewidywano. W związku z tym jej fani są mocno rozczarowani tą sytuacją. Najbardziej zagorzali z nich nie przebierali w słowach i zaczęli grozić podopiecznym Adriana Guli.

Ekstraklasa 2021/22. Sytuacja Wisły Kraków w tabeli

Cała sytuacja miała miejsce zaraz po zakończeniu meczu Białej Gwiazdy z Zagłębiem Lubin. Choć wydawało się, że po czterech meczach bez porażki trzy punkty w końcu trafią do Krakowa, nic takiego się nie wydarzyło. Przyjezdni prowadzili 1:0 od 45. minuty po trafieniu Gruszkowskiego, aczkolwiek później roztrwonili to minimalne prowadzenie. Na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem wynik starcia wyrównał Sasa Zivec, a dziesięć minut później Miedziowi prowadzili już 2:1 po trafieniu Szysza. Ostatecznie zatriumfowali lubinianie.

W związku z tym Wisła osunęła się w tabeli Ekstraklasy o jeszcze jedną pozycję, a wyprzedziło ją właśnie Zagłębie. Aktualnie Biała Gwiazda zajmuje 14. lokatę w tabeli z 18 oczkami na koncie. Jej przewaga nad resztą stawki wynosi obecnie sześć punktów. Wszystkie niżej notowane zespoły – Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Legia Warszawa, Warta Poznań i Górnik Łęczna mają po 12 „oczek”. W ostatniej kolejce przed świętami krakowianie zagrają z pierwszą z wymienionych drużyn.

Kibice grozili piłkarzom Wisły Kraków po meczu z Zagłębiem Lubin

Postawa drużyny sprawa, że kibicom puściły nerwy. Zaraz po ostatnim gwizdku skierowali do podopiecznych trenera Guli wiele obraźliwych okrzyków. Z trybuny, na której zasiedli, dało się słyszeć: „Wy jesteście gwiazdorami, przegrywacie z frajerami”, „Walczyć, biegać i się starać, a jak nie to wyp********”, albo „Jak spadniemy, to was zaj******”. Nagranie, na którym słychać te okrzyki, opublikowano na kanale „PolishFans TV”.

