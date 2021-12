Żona jednego z poszkodowanych piłkarzy Legii skomentowała sytuację. „Nigdy tego nie wybaczę”

Legia Warszawa zupełnie nie radzi sobie w lidze. Na 16 rozegranych spotkań aż 12 zakończyło się porażką Wojskowych. Legioniści są najgorszym mistrzem Polski od wielu lat. Po przegranym meczu z Wisłą Płock piłkarze z Łazienkowskiej osiedli na samym dnie tabeli i na razie nie ma perspektyw na prężne odbicie się w stronę powierzchni. Wydarzenia boiskowe zostały jednak trochę przyćmione przez poczynania fanów stołecznego klubu, którzy wpadli na "błyskotliwy" pomysł naprawienia sytuacji w klubie i zaatakowali swoich zawodników.

Ekstraklasa 2021/22. Kibice Legii zaatakowali piłkarzy

Według informacji, jakie podał Sebastian Staszewski z Interia.pl na piłkarzy wracających z meczu zasadzili się pod nowoczesnym ośrodkiem szkoleniowym Legii Warszawa kibice, którzy wdarli się do autobusu i wymierzyli zawodnikom "sprawiedliwość", przy okazji wykrzykując groźby. Portal Meczyki.pl podaje, że uderzenie w głowę mieli przyjąć między innymi Emreli, Rafa Lopes oraz Luquinhas. Ten ostatni potrzebował nawet po wszystkim lodowego okładu.

Sprawę na Twitterze skomentowała żona brazylijskiego piłkarza Jessica Vidal. "Nigdy nie wybaczę tego, co zrobili dziś mojemu mężowi" – napisała w poście kobieta. Niedługo później wpis został usunięty.

Legia Warszawa. Marek Gołębiewski zrezygnował z posady

Według mediów Marek Gołębiewski zrezygnował w niedzielę z posady trenera. Szkoleniowiec miał zadzwonić do dyrektora Radosława Kucharskiego, by go o tym powiadomić, ale ten podobno... nie odebrał. Klub nadal nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

