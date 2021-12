Legia przed kolejną szansą na odbicie się od dna. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć mecz z Zagłębiem

Legia Warszawa znajduje się w poważnym kryzysie, o czym świadczą nie tylko wyniki sportowe. Po ostatniej ligowej porażce z Wisłą Płock pseudokibice napadli na zawodników, a w mediach coraz częściej mówi się o tym, że kilku z nich będzie chciało rozwiązać kontrakty. Do klubu zmagającego się z problemami powrócił Aleksandar Vuković, który ma pomóc Wojskowym w odbudowaniu formy i pewności siebie.

– Moim celem jest pierwszy najbliższy mecz. Ja wiem, że ta drużyna zafunkcjonuje. Poukładam ją. Potrzebuje narzędzi w postaci czasu i treningów, a wtedy jestem spokojny. Teraz liczy się najbliższy mecz z Zagłębiem Lubin. Nie wybiegamy w dalszą przyszłość. Musimy zrobić wszystko, żeby być jedną drużyną i zdobyć trzy punkty na swoim stadionie – podkreślał Serb podczas konferencji prasowej.

Ekstraklasa 2021/2022. Legia Warszawa nie będzie faworytem

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że zaległe mecze czekające Legię będą łatwą okazją do zapisania na swoim koncie trzech punktów. Ostatnie spotkania w wykonaniu Wojskowych nie napawają jednak optymizmem, a ostatnia pozycja w ligowej tabeli nie jest dziełem przypadku.

12 porażek w Ekstraklasie sprawiło, że nawet ligowy średniak jakim jest Zagłębie Lubin nie przyjedzie do Warszawy w roli „chłopca do bicia”. Wręcz przeciwnie, to Miedziowi znajdują się w o wiele lepszej sytuacji, ponieważ po pierwsze, mają kilka punktów przewagi nad strefą spadkową, a po drugie nie grają pod taką presją, jak zawodnicy Legii.

Zagłębie do starcia z podopiecznymi Vukovicia przystąpi po cennej wygranej z Wisłą Kraków, która pozwoliła im na wyprzedzenie Białej Gwiazdy w tabeli. Jeśli Miedziowi ograją Legię, to przeskoczą w stawce Piast Gliwice. Wojskowi z kolei dzięki trzem punktom przesunęliby się co najmniej o dwie pozycje, zrównując się „oczkami" z Górnikiem Łęczna i Wartą Poznań.

Ekstraklasa 2021/2022. Gdzie i o której mecz Legii z Zagłębiem?

Mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin rozpocznie się w środę 15 grudnia o godz. 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Canal+ Sport i TVP Sport oraz w serwisach canalplus.com i sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Sprawa pobicia piłkarzy Legii Warszawa. Agent Luquinhasa zabrał głos