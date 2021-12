Kacper Kozłowski może wkrótce zmienić klub. Media: Gigant chce sprowadzić Polaka

Kacper Kozłowski w obecnym sezonie jest jedną z pierwszoplanowych postaci Pogoni Szczecin, a zagranicznym kibicom dał się poznać kilka miesięcy wcześniej, kiedy to wybiegając na boisko w trakcie Euro 2020 stał się najmłodszym piłkarzem grającym na mistrzostwach Europy. Dobre występy 18-letniego pomocnika zwróciły uwagę także klubów z mocniejszych niż Ekstraklasa lig, a zmiana otoczenia przez reprezentanta Polski wydaje się być kwestią czasu.

Kacper Kozłowski w Premier League?

Do niedawna wydawało się, że faworytem do ściągnięcia Kozłowskiego jest angielski Brighton. Mewy to zresztą w ostatnim czasie popularny kierunek wybierany przez polskich zawodników, a do klubu przed rokiem dołączył Jakub Moder. Mniej więcej w tym samym czasie z zespołem związał się Michał Karbownik, który miał jednak problem z wywalczeniem miejsca w kadrze i ostatecznie udał się na wypożyczenie do Olympiakosu Pireus.

„The Telegraph” podawał ostatnio, że Brighton byłby gotowy zapłacić za Kozłowskiego pięć milionów funtów plus bonusy. Do transferu miałoby dojść już w trakcie najbliższego zimowego okienka transferowego. Po podpisaniu kontraktu 18-latek miałby udać się na wypożyczenie do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise, by tam ogrywać się przed powrotem do Premier League.

Premier League. Liverpool zainteresowany Kozłowskim?

„Super Express” przekazał z kolei, że zainteresowanie Kozłowskim zgłosił Liverpool. The Reds mają oferować za gracza Portowca około 10 mln funtów, czyli więcej niż Brighton. Po wykupieniu pomocnika ekipa z Anfield Road miałaby wysłać go na wypożyczenie do Pogoni, które trwałoby do końca bieżącego sezonu. – Nie wykluczam, żadnych rozwiązań, włącznie z tym, że Kozłowski nie zostanie sprzedany tej zimy – powiedział w rozmowie z „SE” Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin.

