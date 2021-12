Czara goryczy się przelała. Trener zwolniony po meczu z Legią

Dariusz Żuraw po trzech latach spędzonych w Lechu Poznań, gdzie prowadził najpierw rezerwy, a później pierwszy zespół, przeszedł do Zagłębia Lubin. Miedziowi pod jego wodzą już od początku sezonu spisywali się w kratkę. Wprawdzie tuż po starcie rozgrywek ograli Górnika Łęczna i Pogoń Szczecin, ale później wysoko przegrali z Wisłą Płock.

Ekstraklasa 2021/2022. Dariusz Żuraw zwolniony

W sumie w 18 spotkaniach drużyna z Lubina przegrała aż dziesięciokrotnie, co plasuje ją na 13. miejscu w lidze, z zaledwie pięcioma punktami przewagi na strefą spadkową. Takie położenie sprawia, że Miedziowi nie mogą pozwolić sobie na kolejne wpadki i straty „oczek”. Do tych w ostatnim czasie dochodziło bardzo często, a podopieczni Żurawia w pięciu ostatnich meczach ligowych przegrywali czterokrotnie.

Po ostatniej porażce czara goryczy się przelała, a wynik 0:4 z Legią Warszawa na tyle rozczarował włodarzy Zagłębia, że ci postanowili zwolnić Żurawia – podaje „Przegląd Sportowy”. W niedzielnym meczu z Górnikiem Łęczna zespół z Lubina poprowadzi Paweł Karmelita.

Ekstraklasa 2021/2022. Legia ograła Zagłębie

Legia Warszawa dzięki wysokiej wygranej po bramkach Rafaela Lopesa, Tomasa Pekharta i Mateusza Hołowni, uciekła ze strefy spadkowej. Miedziowi z kolei po raz kolejny potwierdzili, że mają problemy z defensywą. – Niestety, jest to nasza kolejna porażka po łatwo straconych bramkach. Uczulaliśmy zawodników, że początek będzie ważny i żeby nie dać się rozpędzić Legii. Liczyliśmy na to, że z powodu obecnej sytuacji będą popełniać błędy i mieliśmy zamiar to wykorzystać – tłumaczył Żuraw na konferencji prasowej.

Jak dodał były już szkoleniowiec Zagłębia, Wojskowi po strzeleniu drugiej i trzeciej bramki "złapali luz". – Mieliśmy swoje sytuacje, nie potrafiliśmy ich wykorzystać, jednak to by była tylko kosmetyka wyniku. Legia wygrała dziś zasłużenie – podsumował.

