Vuković wypunktował słabości Legii. „Dla mnie to niepojęte i nie do przyjęcia”

Legia Warszawa w poprzedniej kolejce wysoko ograła Zagłębie Lubin, co mogło zwiastować zwyżkę formy stołecznego klubu. Nadzieje kibiców mistrza Polski okazały się jednak płonne, ponieważ w kolejnym spotkaniu Wojskowi ulegli Radomiakowi Radom. – Momentami w dzisiejszym meczu było widać, że to drużyna bez wiary i pewności siebie. W takiej atmosferze żaden zespół nie jest w stanie dobrze funkcjonować – skomentował Aleksandar Vuković w programie „Lidze+ Extra”.

PKO Ekstraklasa. Aleksandar Vuković o słabościach Legii

Szkoleniowiec Legii wypunktował też słabości swojego zespołu. – Ta drużyna źle reaguje na pierwsze niepowodzenie w meczu i potem przeciwnik jest w stanie to wykorzystać. (...) Po stałych fragmentach w tym momencie bronimy fatalnie. Bardzo dużo jest do poprawy, ale jest jasne, że te rzeczy da się naprawić – podkreślił. – Dla mnie jest niepojęte i nie do przyjęcia, że w taki sposób przegrywamy mecz – dodał.

O reakcji piłkarzy na straconą bramkę Vuković mówił także podczas konferencji prasowej. – Coś się musi dziać, że rywal w ciągu trzech minut tworzy sytuacje, a wcześniej – przez 30 minut – nie jest w stanie tego zrobić – zauważył. Serb mówił również o „jakości” której brakuje jego drużynie na kilku pozycjach. – Grupa ludzi z jakością była dzisiaj poza składem. Ta drużyna potrzebuje też na nowo przygotować się na odpowiedni poziom jeśli chodzi o fizyczność – przekonywał trener Wojskowych.

Vuković przekazał też, że ma już zarys planu dotyczącego najbliższych tygodni. – Pojawi się okres, w którym będziemy musieli poszukać wzmocnień do tej drużyny. Będę pracował nad tym, aby 5 stycznia mieć domknięte wszystkie plany i dzień później udać się na zgrupowanie – powiedział.

