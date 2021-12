Papszun dostał zaskakujący prezent od piłkarzy Rakowa. Upominek związany jest z... Legią

Dariusz Mioduski pod koniec listopada wprost przyznał, że chce zatrudnić w Legii Warszawa Marka Papszuna. Wypowiedź prezesa i właściciela stołecznego klubu wywołała niemałe poruszenie w mediach, a na słowa biznesmena odpowiedzieli włodarze Rakowa Częstochowa, czyli obecnego pracodawcy Papszuna.

PKO Ekstraklasa. Nietypowy prezent dla Papszuna

Sam zainteresowany zdaje się nie przejmować zamieszaniem wokół własnej osoby. – Ten temat został mocno wyolbrzymiony przez media. Ludzie niekoniecznie zdają sobie sprawę, jak takie rzeczy są przyjmowane przez szatnię – stwierdził w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Papszun rozmawiał z piłkarzami, którym przekazał, że „nic się nie zmienia”, a zespół nadal „walczy o swoje cele i na tym się skupia”. – Dalej była już głównie „szydera” i żarty. Na Mikołajki dostałem od zespołu... sweter Legii – przyznał.

PKO Ekstraklasa. Papszun w Legii Warszawa?

Szkoleniowiec Rakowa decyzję odnośnie swojej przyszłości ma podjąć do końca grudnia. – Chcę usiąść i poważnie się nad wszystkim zastanowić, porozmawiać o tym z rodziną. Kontrakt obowiązuje do końca sezonu, teraz planujemy okres przygotowawczy, który będzie dość krótki – podkreślił.

Z wypowiedzi Papszuna wynika, że nawet jeśli podpisze kontrakt z Legią, to będzie on obowiązywał dopiero od przyszłego sezonu. Szkoleniowiec podkreślił także, że nie czuje obaw przed ewentualną pracą w klubie z Warszawy. – Jestem zbyt doświadczony, by obawiać się pracy w jakimkolwiek klubie. Uważam się za osobę kompetentną, o czym zresztą świadczy to, co udało się osiągnąć w Rakowie. W piłce przeżyłem już sporo, dlatego nie czuję strachu – zaznaczył.

Czytaj też:

Vuković o sytuacji Legii: Ta drużyna nie jest tak słaba, jak to wygląda