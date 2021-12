Stokowiec wraca do Zagłębia Lubin. „Drużynie trzeba trochę ognia”

Piotr Stokowiec zakończył trzyletnią współpracę z Lechią Gdańsk pod koniec sierpnia 2021 roku. Od tamtego czasu przebywał na przymusowym urlopie. Wolne dni się skończyły, ponieważ szkoleniowiec zgodził się na powrót do Zagłębia Lubin, w którym ostatnimi czasy nie jest kolorowo. Trener jest świadomy misji, jakiej się podjął.

Ekstraklasa 2021/22. Stokowiec: Cieszę się, że wracam

Stokowiec jest nowym-starym szkoleniowcem Zagłębia Lubin. Wcześniej pracował w tym klubie w latach 2014 – 2017. – Cieszę się, że wracam do Zagłębia, bo to oznacza, że moja praca, którą tutaj wspólnie wykonaliśmy, została doceniona – powiedział trener podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Dzisiaj jestem znowu. Drużyna jest w trudnym momencie, ale jestem ambitnym trenerem i wiem, jakiego zadania się podejmuję – dodał jeszcze Stokowiec.

Zagłębie Lubin. Plany i marzenia nowego szkoleniowca

Piotr Stokowiec wyjaśnił na konferencji prasowej podstawowe cele krótkoterminowe i długoterminowe. – Pierwszy cel krótkoterminowy to utrzymanie zespołu w PKO BP Ekstraklasie i utrzymanie zawodników na statusie Ekstraklasy. Cel długofalowy to powrót KGHM Zagłębia Lubin do czołówki, bo tam jest miejsce tego Klubu – powiedział szkoleniowiec.

Ważnym aspektem, nad którym będzie Stokowiec pracował, jest mentalność. – Na pewno chciałbym dać drużynie trochę charakteru. Znacie mnie i wiecie, że charakteru zawsze było trudno mi odmówić. Tej drużynie trzeba trochę ognia, bo zespół mentalnie na pewno jest do odbudowania – ocenił trener. – Liczę na to, że mocno ruszymy z robotą i zacznie się to wszystko dobrze układać – zakończył nowy szkoleniowiec Zagłębia Lubin.

