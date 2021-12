Plany transferowe Kozłowskiego nie są już tajemnicą. „Prowadzimy rozmowy z klubem z Anglii”

Kacper Kozłowski jest łączony z Brighton od dłuższego czasu. Pomocnik Pogoni Szczecin jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Polsce i nie dziwne, że powoli szykuje się do opuszczenia kraju. Ewentualny transfer na Wyspy nie jest już klubie tajemnicą. O rozmowach między Portowcami a pewną drużyną z Anglii wypowiedział się dyrektor sportowy klubu Dariusz Adamczuk.

Ekstraklasa 2021/22. Kozłowski chce iść do Anglii

Kacper Kozłowski ma zamiar odpowiedzialnie pokierować swoją karierą i nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Na razie nie wiadomo oficjalnie, jaki klub jest na celowniku młodego piłkarza. – To klub z ligi angielskiej i Kacper, dokonując wyboru, postanowił, aby to nie był klub z topu, aby mieć szansę grania – mówił Adamczuk w rozmowie z Radiem Szczecin.

Aby otrzymać pozwolenie na pracę w Anglii piłkarz musi uzbierać 15 punktów. – Nasza liga nie jest tak mocna, aby pozwolić odpowiednią liczbę punktów zdobyć – powiedział dyrektor sportowy. Domniemane Brighton miałoby wiec wykupić Kozłowskiego zimą i wypożyczyć od razu do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise, które miałoby umożliwić Polakowi zebranie wymaganych oczek.

Jeśli Kozłowski zostałby w Polsce jeszcze na rundę rewanżową, w angielskim klubie mógłby zacząć grać zapewne dopiero na zimę 2022. – Zrobimy wszystko, aby Kacper mógł zostać z nami na wiosnę, ale będzie to bardzo trudne – przyznał Adamczuk. Wygląda na to, że ostatnim elementem, który nie jest dogadany to właśnie kwestia pozostania Kozłowskiego na wiosnę. Pogoni bardzo zależy na pomocniku, ponieważ walczy ona o mistrzostwo kraju. Jeśli dojdą do porozumienia opłata transferowa za Kacpra Kozłowskiego, jaka wpłynie na konto, wynosić ma około ośmiu milionów euro.

