Transfery. Legenda Legii Warszawa ma wzmocnić Jagiellonię Białystok. Będzie dyrektorem sportowym

Jacek Zieliński już wkrótce może zmienić miejsce pracy. Bynajmniej nie chodzi jednak o szkoleniowca, który niedawno przejął Cracovię po Michale Probierzu. W Legii Warszawa pracuje bowiem szkoleniowiec o takim samym imieniu oraz nazwisku i to właśnie on ma być głównym kandydatem do wzmocnienia pionu sportowego Jagiellonii.

Ekstraklasa 2021/22. Jacek Zieliński dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok?

W stołecznym klubie zajmuje się przede wszystkim sprawami akademii, aczkolwiek nie wiadomo, jaka przyszłość go tam czeka. Przy Łazienkowskiej trwają bowiem potężne przetasowania i odchodzą z niej dyrektorzy, którzy współtworzyli Legię przez wiele lat. Niewykluczone, że Dariusz Mioduski może podjąć podobną decyzję wobec Zielińskiego. „Czystki” dotykają bowiem także działu skautingowego oraz kierownictwa akademii.

Z Dumą Podlasia Zielińskiego łączy Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego”. Według informacji dziennikarza to on jest obecnie na pole position do objęcia posady, na którą przez lata w Białymstoku nie zwracano uwagi. To ma się zmienić teraz, za rządów Agnieszki Syczewskiej, która zastąpiła Cezarego Kuleszę (obecnego prezesa PZPN) i powoli reorganizuje pion sportowy klubu.

Innymi kandydatami na dyrektorów byli ponoć Łukasz Masłowski (najlepiej wiodło mu się w Wiśle Płock, potem bardzo krótko pracował w Widzewie Łódź) oraz Artur Płatek. Ten w Jagiellonii pracował już przed laty, lecz w roli szkoleniowca. To właśnie on sprawił, że Duma Podlasia wróciła do Ekstraklasy w 2007 roku po 15 latach tułania się w niższych ligach. Ostatnio zaś Płatek odpowiadał za kwestie transferowe w Górniku Zabrze, a wcześniej był skautem w Borussii Dortmund.

Fatalne transfery Jagiellonii Białystok w ostatnich latach

Dyrektor sportowy jest Jagiellonii bardzo potrzebny, ponieważ w ostatnich latach fatalnie radziła sobie jeśli chodzi o wyszukiwanie potencjalnych wzmocnień. Transfery takich graczy jak Kris Twardek, Ferran Lopez, Ksevran Santini, Ongjen Mudrinski czy Dani Quintana mocno rzutują na postawie sportowej białostoczan.

