Transfery. Paweł Wszołek wróci do Legii Warszawa? Aleksandar Vuković powiedział, co o tym myśli

Paweł Wszołek już zimą będzie mógł szukać sobie nowego klubu. Media łączą go z Legią Warszawa, w której występował jeszcze zanim przeniósł się do Bundesligi. Szkoleniowiec mistrzów Polski, Aleksandar Vuković, wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu skrzydłowego na Łazienkowską.

Paweł Wszołek nie dał rady w Unionie Berlin

Wiadomo bowiem, że były reprezentant naszego kraju nie ma żadnych szans na regularną grę w ekipie Ursa Fischera. Szkoleniowiec ten nie ceni jego umiejętności, a przede wszystkim Polak nie pasuje mu do taktyki oraz ustawienia. „To jeden z najdziwniejszych transferów, które przeprowadził Oliver Ruhnert, dyrektor sportowy Unionu Berlin. Zatrudnił go do taktyki, jakiej szkoleniowiec nigdy nie stosował. Perspektywy ma w zasadzie żadne. Najbardziej prawdopodobne jest rozwiązanie kontraktu” – czytaliśmy w niedawnym artykule z gazety „B.Z”.

W sezonie 2021/22 skrzydłowy zagrał tylko raz, przez 17 minut w starciu DFB Pokal z trzecioligowym SV Waldhof Mannheim. Poza tym rzadko kiedy łapał się w ogóle do kadry meczowej.

Transfery w Ekstraklasie. Aleksandar Vuković o możliwym powrocie Pawła Wszołka

Teraz miałby wrócić do Legii, gdzie grał przez dwa sezony. Z Wojskowymi rozstał się po zakończeniu kontraktu, ponieważ chciał jeszcze raz spróbować swoich sił w mocniejszej lidze, a w dodatku z Czesławem Michniewiczem łączyły go kiepskie relacje. Zupełnie inaczej niż z Aleksandarem Vukoviciem, który niedawno wrócił na stanowisko szkoleniowca warszawian.

– Cenię Pawła Wszołka. W przeszłości zawsze chętnie z niego korzystałem. Dał mi zresztą bardzo dużo i jako zawodnik miał u mnie wysokie notowania. Oto moja odpowiedź na pytanie o człowieka, który ewentualnie mógłby do nas trafić zimą – wyznał „Vuko” na kanale „Legia Talk” w serwisie Twitter.

Czytaj też:

Transfery. Legenda Legii Warszawa ma wzmocnić Jagiellonię Białystok. Będzie dyrektorem sportowym