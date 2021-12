Marek Papszun zostanie w Rakowie? „Powiedział, że widzimy się w nowym roku”

Dużo w ostatnich tygodniach mówi się o ewentualnym przejściu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa, w której jest bardzo ciężka sytuacja. Wygląda jednak na to, że szkoleniowiec dokończy sezon w barwach wicemistrza Polski. Taką informację można wywnioskować z wypowiedzi jednego z piłkarzy Rakowa – Iviego Lopeza, który udzielił wywiadu „Super Expressowi”.

Ekstraklasa 2021/22. Ivi Lopez dużo zawdzięcza Papszunowi

Ivi Lopez nie ukrywa, że jest bardzo wdzięczny Markowi Papszunowi za wszystko, co dla niego zrobił. – Dał mi szansę i pokazałem się w Rakowie. Za to mu zawsze będę wdzięczny. Ma bardzo podobny styl do Diego Martineza, który prowadził mnie w Sevilla Atletico. To właśnie im zawdzięczam najwięcej – ocenił Hiszpan. Zawodnik chwalił w rozmowie z „Super Expressem” etykę pracy polskiego szkoleniowca. – Egzekwuje, ale wie, kiedy pochwalić. Jest kompetentny w tym co robi. Zawsze chce wyciągnąć maksimum z każdego piłkarza. To dobra cecha, bo mocno zasuwasz na treningach, a potem ten wysiłek widać w meczach – powiedział Lopez.

Raków Częstochowa. Papszun zostanie w klubie na wiosnę?

Wiele się mówiło ostatnimi czasy o odejściu Marka Papszuna do Legii Warszawa już w styczniu 2022 roku. Wnioskując ze słów Iviego Lopeza, można spodziewać się, że szkoleniowiec jednak wypełni swój kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2022 roku. – Po meczu z Jagiellonią mieliśmy wspólną kolację. Trener chciał, żebyśmy udanie spędzili ten świąteczny czas, wypoczęli i zdrowi wrócili do klubu. Powiedział, że widzimy się w Nowym roku. Na szczęście wygląda to tak, że nigdzie zimą się nie ruszy – zdradził Hiszpan. – Jesteśmy zadowoleni, że zostanie, bo ma jeszcze coś do zrobienia w Rakowie. Powalczy z nami o tytuł – dodał jeszcze piłkarz Rakowa.

