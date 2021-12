Piast Gliwice w ofensywie transferowej. Śląski klub ogłosił pozyskanie ofensywnego pomocnika

Choć do otwarcia zimowego okienka transferowego pozostało jeszcze wiele czasu, Piast Gliwice zbroi się już teraz. 23 grudnia zespół ten oficjalnie ogłosił pozyskanie następnego po Rauno Sappinenie piłkarza. Wygląda na to, że ma on być wsparciem dla estońskiego napastnika. Mówimy bowiem o ofensywnym pomocniku, który nazywa się Tihomir Kostadinow.

Transfery. Kim jest Tihomir Kostadinow z Piasta Gliwice?

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu, pochodzący z Macedonii Północnej gracz podpisał długi kontrakt. Umowa będzie obowiązywała go do końca czerwca 2025 roku.

Wcześniej w trakcie swojej kariery reprezentował barwy klubów takich jak FK Moravac, Teteks Tetovo, Dukla Banska Bystrica, Zlate Moravce czy MFK Rużomberok. W ostatniej z drużyn występował od 2017 roku. W jej barwach rozegrał aż 128 spotkań, w których strzelił 14 goli i zaliczył 21 asyst. Teraz o miejsce w wyjściowym składzie będzie rywalizował z Michałem Chrapkiem oraz Patrykiem Lipskim.

Ekstraklasa 2021/22. Przedstawiciele Piasta Gliwice zadowoleni z transferu

– Dla mnie to była łatwa decyzja. Przyjście tutaj to krok naprzód w mojej karierze. Piast to duży klub, a Ekstraklasa jest silną ligą, więc podchodzę do tego, jak do wyzwania i nie mogę się doczekać pierwszych treningów – powiedział sam zawodnik tuż po podpisaniu kontraktu.

Pozyskaliśmy kolejnego obiecującego zawodnika, reprezentanta swojego kraju. To szansa dla nas i dla niego, by w pełni wykorzystać umiejętności, jakie bez wątpienia ma. Wierzę, że pod okiem Waldemara Fornalika ten piłkarz pokaże swój potencjał i dostarczy wiele radości kibicom – stwierdził Grzegorz Bednarski, prezes Piasta. – Od zakończenia rundy przeszliśmy do ofensywy transferowej, chociaż rozmowy były prowadzone już wcześniej. Jesteśmy zadowoleni, że Tiho do nasz dołączył. To zdolny i pracowity zawodnik, z którego będziemy mieli dużo pożytku – dodał Bogdan Wilk, dyrektor sportowy gliwiczan.

