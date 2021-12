Zwrot akcji w sprawie Papszuna w Legii? To nie Mioduski wybierze nowego trenera

Jacek Zieliński zastąpił Radosława Kucharskiego na stanowisku dyrektora sportowego Legii Warszawa. To może oznaczać zmianę strategii stołecznego klubu, z którym jeszcze do niedawna łączony był Marek Papszun. Teraz dołączenie trenera Rakowa do Wojskowych nie wydaje się być tak oczywiste, jak mogło się wydawać.