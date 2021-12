Piotr Nowak wraca do Ekstraklasy. Jagiellonia podała oficjalną informację

Jagiellonia Białystokm wychodzi na prostą dzień przed zakończeniem roku 2021. Niedawno z klubu został zwolniony Ireneusz Mamrot, mimo że były zapewnienia ze strony pani prezes Agnieszki Syczewskiej, że pozycja szkoleniowca nie jest zagrożona. Przez ponad tydzień Duma Podlasia nie miała trenera, ale w ostatni dzień grudnia sprawa uległa zmianie. Klub ogłosił właśnie nowego szkoleniowca pierwszej drużyny.

Ekstraklasa 2021/22. Piotr Nowak nowym trenerem Jagiellonii

Piotr Nowak podpisał z Jagiellonią Białystok umowę do czerwca 2023 roku. 57-letni szkoleniowiec wraca do trenowania w Ekstraklasie po czterech latach przerwy. Wcześniej prowadził on Lechię Gdańsk, z którą kończył sezony na piątym i czwartym miejscu. Karierę trenerską zaczynał w Stanach Zjednoczonych, gdzie pełnił funkcję szkoleniowca DC United. Nowak był również asystentem trenera reprezentacji USA i trenerem kadry U23. Tuż przed objęciem posady w Polsce był dyrektorem technicznym reprezentacji Antigua i Barbudy. Kiedy trener Nowak ostatecznie rozstał się z Lechią Gdańsk pracował w strukturach organizacyjnych FIFA, tam zajmował się między innymi projektami doradczymi i edukacyjnymi reprezentacji.

