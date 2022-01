Niepewna przyszłość Marka Papszuna. W grę wchodzi kilka opcji

Marek Papszun już kilka tygodni temu zapowiadał, że do końca 2021 roku podejmie decyzję odnośnie swojej przyszłości. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, trener Rakowa Częstochowa rozmawiał już z dyrektorem sportowym Legii Warszawa, Jackiem Zielińskim.

To właśnie stołeczny klub jest faworytem do zatrudnienia szkoleniowca, który sam nie ukrywał, że schlebia mu zainteresowanie ze strony mistrza Polski. – Na pewno jest to miłe, że prezes tak dużego klubu wypowiada się o mnie w samych superlatywach. To jest też docenienie pracy – mówił po tym, jak w sieci pojawił się osławiony już wywiad z Dariuszem Mioduskim.

Marek Papszun obejmie reprezentację?

Z informacji Włodarczyka wynika, że Papszun rozmawiał także z Michałem Świerczewskim, czyli właścicielem klubu z Częstochowy. Póki co kwestia przyszłości trenera pozostaje otwarta, a sam zainteresowany ma odbyć jeszcze kilka rozmów. Władze Rakowa również są gotowe na różne scenariusze, a ostatnio przeprowadziły rozmowy z potencjalnymi następcami Papszuna.

Gdyby nie zawirowania wokół reprezentacji Polski, prawdopodobnie już niebawem poznalibyśmy decyzję szkoleniowca. Papszun jest jednak wymieniany jako jeden z kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy i niewykluczone, że gdy Cezary Kulesza zaproponuje mu stanowisko, ten przyjmie propozycję szefa PZPN.

Nowego selekcjonera powinniśmy poznać do 19 stycznia, co oznacza, że na decyzję Papszuna również przyjdzie nam poczekać. Póki co głównym faworytem do objęcia Biało-Czerwonych jest Adam Nawałka, który sam potwierdził, że przyjąłby ofertę polskiej federacji.

Czytaj też:

Legendarny zawodnik chce prowadzić reprezentację Polski. Kontaktował się już z PZPN