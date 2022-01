Yaw Yeboah opuści Wisłę Kraków. Transfer do MLS niemal pewny

W środę na treningu Wisły Kraków zabrakło Yawa Yeboaha, który rozpoczął już przygotowania do opuszczenia Białej Gwiazdy. Ghańczyk lada moment ma zmienić drużynę na Columbus Crew, drużynę z amerykańskiej Major League Soccer.

Ekstraklasa 2021/22. Wisła Kraków straci Yeboaha

Według przekazu amerykańskich mediów (serwisu Dispatch.com) Yaw Yeboah zdążył już porozumieć się z tamtejszą drużyną i lada moment transfer stanie się oficjalny. Według Ghanasoccernet.com Wisła Kraków ma dostać za swojego zawodnika dwa miliony dolarów. Podczas półtorarocznej przygody z Ekstraklasą Ghańczyk rozegrał w barwach Białej Gwiazdy 47 spotkań, strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty.

Yeboah swoją przygodę z poważną piłką zaczynał w młodzieżowych drużynach Manchesteru City. Stamtąd jednak stale był wypożyczany do innych klubów. Ghańczyk grał w takich zespołach, jak LOSC Lille, Celta Vigo B i holenderskie FC Twente. W MLS ma mieć status „designated player”, czyli będzie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w drużynie. Na ogłoszenie transferu będzie trzeba poczekać jednak około dwóch tygodnie.

Columbus Crew jest w tym momencie na 9. miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej. Do awansu do play-offów brakuje klubowi dwóch miejsc. 7. obecnie New York Red Bulls mają jeden punkt przewagi nad przyszłą drużyną Yeboaha.

Wisła Kraków. To nie koniec transferów wychodzących?

Jak informuje portal sport.interia.pl bliski odejścia jest również obrońca Adi Mehremić, który nie dostał jesienią szansy na pokazanie swoich umiejętności na boisku. Jego również zabrakło na środowym treningu.

