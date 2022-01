Zaskakujący powrót do Ekstraklasy. Kandydat na następcę Sousy objął nowy klub

Michał Probierz był wymieniany w gronie pretendentów do zastąpienia Paulo Sousy. Trener, który w listopadzie został zwolniony z posady szkoleniowca Cracovii, miał być jednym z kandydatów obok Adama Nawałki, Czesława Michniewicza, Marka Papszuna czy Macieja Skorży. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że 49-latek sam wykluczył się z grona pretendentów do funkcji sternika biało-czerwonej kadry.

Ekstraklasa 2021/22. Probierz ma nowy klub

Probierz w czwartek 6 stycznia podpisał kontrakt z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, gdzie zastąpi zwolnionego niedawno Mariusza Lewandowskiego. „Trenerze, witamy w Bruk-Bet Termalica i życzymy powodzenia!” – czytamy na oficjalnej stronie popularnych Słoni, gdzie przypomniano również przebieg kariery trenerskiej 49-latka.

„Probierz swoją pracę szkoleniową jako pierwszy trener rozpoczynał w 2005 roku w Polonii Bytom. W kolejnych latach prowadził także: Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk, Cracovię oraz grecki Aris Saloniki” – czytamy.

Ekstraklasa. Probierz przed trudnym zadaniem

Nowy szkoleniowiec Słoni ma na swoim koncie dwa Puchary Polskie wywalczone z Cracovią i Jagiellonią oraz dwa Superpuchary Polski, po które sięgał z tymi samym drużynami. Dwukrotnie kończył na podium rozgrywki Ekstraklasy.

Teraz przed Probierzem niełatwe zadanie. Jego nowi podopieczni po rundzie jesiennej zajmują ostatnie miejsce w tabeli, tracąc sześć punktów do znajdującego się poza strefą spadkową Górnika Łęczna. Słonie mają jednak do rozegrania zaległe miejsce z Legią Warszawa, która przed startem kolejnej rundy okupuje przedostatnią lokatę.

