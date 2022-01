Probierz zrezygnował po dwóch dniach, klub ujawnia szczegóły. „Pismo przyszło w nocy”

Michał Probierz stał się bohaterem niemałego zamieszania. Trener, który w listopadzie został zwolniony z posady szkoleniowca Cracovii, 6 stycznia podpisał kontrakt z Termaliką Nieciecza. To niejako ucinało spekulacje na temat przyszłości 49-latka, którego media wymieniały w gronie faworytów do zastąpienia Paulo Sousy.

Michał Probierz odchodzi z Termaliki

Problem w tym, że przygoda Probierza ze Słoniami trwała zaledwie dwa dni. Już 8 stycznia okazało się, że trener nie pojawił się na pierwszym treningu z drużyną i poprosił o rozwiązanie kontraktu.

Sam zainteresowany w rozmowie z WP SportoweFakty tłumaczył, co pchnęło go do takiej decyzji. Władze Termaliki już po podpisaniu umowy miały zmienić szczegóły dotyczące współpracy ze szkoleniowcem. – Ustalenia były inne, a realia okazały się inne. Chodzi o transfery, o organizację klubu. Na coś innego się umawialiśmy. Jestem zły i rozczarowany – podkreślił.

Termalica komentuje decyzję Probierza

Do zamieszania wokół trenera odniósł się też zarząd Termaliki. „Nocą o godz. 1.00 drogą mailową Zarząd Klubu otrzymał pismo od trenera Michała Probierza dotyczące rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. W ślad za przesłaną wiadomością pojawiły się informacje na portalach internetowych” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Słoni.

Jak podkreślono, zarząd klubu jest rozczarowany decyzją 49-latka. „Przedstawione przez trenera uzasadnienie nie posiada merytorycznych podstaw. Klub dotrzymał wszystkich ustaleń wynikających z umowy” – podkreślono. Jak dodano, rezygnacja Probierza „powoduje zakłócenie i straty w przygotowaniu drużyny do rundy wiosennej, ponieważ wszystkie działania podporządkowane były trenerowi”.

