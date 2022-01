Rząd przeznaczy setki milionów złotych na polski futbol. Szczegóły „Programu Wsparcia Mistrzów”

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce do polskich klubów sportowych popłynie strumień pieniędzy. Będzie to efekt „Programu Wsparcia Mistrzów”, opracowanego przez rząd. Chodzi o 700 milionów złotych, które zostaną rozdysponowane na różne dyscypliny.

Na czym ma polegać „Program Wsparcia Mistrzów”?

Jak donosi interia.pl, projekt ten ruszy jeszcze w styczniu, a skorzystają na nim kluby piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie czy też hokejowe. Największym beneficjentem mają zostać te pierwsze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w sezonie 2021/22 na futbol przeznaczone będzie około 170 milionów złotych. Każdy klub z Ekstraklasy ma otrzymać około sześciu milionów, a zespoły z jej zaplecza po dwa miliony złotych. Program będzie koordynowany przez Ministerstwo Sportu.

Drugi etap rządowego planu ma zostać zrealizowany w ciągu trzech najbliższych lat. Zakłada on wsparcie finansowe dla tych drużyn, które w danym sezonie awansują do europejskich pucharów. W związku z tym dodatkowe pieniądze otrzymają trzy najlepsze drużyny ligowe oraz zwycięzca Pucharu Polski.

Kluby piłkarskie zarobią fortunę

Za sezon 2021/22 mistrz kraju otrzyma osiem milionów złotych, wicemistrz i trzeci zespół po pięć, a triumfator w Pucharze zgarnie sześć milionów. Kwoty te wzrosną znacznie w kolejnych rozgrywkach. Ekipa, która zdobędzie tytuł i wystartuje w kwalifikacjach Champions League, dostanie aż 30 milionów. Reszta zespołów z podium po 20, a zwycięzca w PP – 25.

– Chodzi o to, aby środki zostały zainwestowane w coś, co będzie służyło latami. Dzięki temu na wyższy poziom wejdzie przygotowanie młodych piłkarzy. Przykłady Jakuba Kamińskiego z Lecha, Michała Karbownika z Legii albo Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin pokazują, że szkolenie przynosi efekty. A dzięki temu programowi efektów może być jeszcze więcej – powiedziała Interii jedna z osób zaangażowanych w powstanie projektu.

